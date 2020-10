Piove a Parigi, interrotti i match del Roland Garros: Sonego vicino alla vittoria

Il maltempo sta colpendo nelle ultime ore diverse aree della Francia. Forti tempeste stanno impedendo ai treni di viaggiare tra Tolone e Ventimiglia, mentre in Bretagna sono state segnalate raffiche record. Il brutto tempo è arrivato anche a Parigi: la pioggi ha costretto gli organizzatori del Roland Garros ad interrompere i match in corso nei campi all’aperto.

Tutto fermo, dunque, nei campi in terra della capitale francese per il secondo Slam dell’anno. In pausa anche la sfida di Sonego, valida per i sedicesimi di finale del torneo: l’azzurro si trova attualmente in vantaggio, sul 2-0, col punteggio di 7-6, 6-3.