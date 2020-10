Po in piena: superati i livelli di guardia, le prossime ore saranno decisive [FOTO E VIDEO]

Piena del Po tra Emilia Romagna e Lombardia. Sta transitando in questo momento da Casalmaggiore, ma sempre sotto la soglia di pericolo, attestandosi a 4 metri e 17 centimetri sullo zero idrometrico. I livelli di guardia sono stati superati, ma al momento si tratta di una piena ordinaria. Il fiume Po, già da ieri, era sorvegliato speciale dopo che si era gonfiato in seguito alle precipitazioni intense che aveva interessato le regioni del Nord.

Intanto è entrata in vigore fino alla mezzanotte di domani, martedì 6 ottobre, una nuova allerta meteo della Protezione Civile. Un nuovo sistema perturbato sta infatti attraversando l’Emilia Romagna da ovest verso est, apportando precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. La criticità Arancione si riferisce al transito della piena del Po.

A Cremona il livello del fiume è salito a due metri e 28 centimetri sullo zero idrometrico. L’ondata, che è passata la notte scorsa da Piacenza con un colmo di sei metri e 29, si sta esaurendo, ma le prossime ore saranno decisive.