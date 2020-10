DJI presenta Pocket2: la più compatta tra le videocamere 4K stabilizzate

DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili e della tecnologia della fotografia creativa, inaugura oggi un nuovo standard, con la sua minifotocamera stabilizzata portatile più potente: DJI Pocket 2. La seconda versione del popolarissimo modello Osmo Pocket, ora chiamata DJI Pocket 2, contribuisce al lavoro degli appassionati con un design innovativo e funzionalità aggiornate, per catturare e creare storie straordinarie con facilità.

DJI Pocket 2 racchiude prestazioni complete in un corpo estremamente portatile e leggero, che lo rendono la fotocamera di ogni giorno perfetta da portare in tasca, nello zaino o in borsa. Le dimensioni ridotte di Pocket 2 non ne compromettono le funzionalità. La stabilizzazione a tre assi rende i filmati fluidi e accattivanti. Grazie al supporto di una fotocamera 4K, di un sensore e di un obiettivo più ampi, Pocket 2 offre una qualità dell’immagine foto e video migliorata rispetto al suo predecessore. Ci si potrà avvicinare al soggetto con l’esclusiva funzione zoom. Con l’aggiornato sistema di messa a fuoco, è possibile agganciare e seguire il soggetto più velocemente e accuratamente che mai. L’esclusivo sistema audio migliorato offre una registrazione del suono netta e chiara, mentre le modalità di ripresa pre-programmate permettono a chiunque di creare contenuti accattivanti in pochi tocchi.

DJI Pocket 2 vanta anche un design altamente modulare, con una piastra di base removibile che permette di integrare i nuovi accessori ed espandere le possibilità. Come l’originale Osmo Pocket, anche Pocket 2 può essere utilizzato come fotocamera stabilizzata a sé stante, connesso a un dispositivo mobile tramite l’apposito connettore oppure operato da remoto con accessori wireless per un assoluto controllo della fotocamera.

“Non c’era nulla di simile sul mercato prima che venisse lanciato DJI Osmo Pocket, nel novembre del 2018, che ha subito cambiato il modo di catturare i momenti speciali della vita”, ha dichiarato Rogero Luo, presidente di DJI. “DJI Pocket 2 va oltre. Abbiamo ascoltato i commenti dei nostri clienti e riadattato l’iconico design e il fattore forma, alzando però il livello del sistema fotocamera. Pocket 2 offre un’esperienza audio migliorata, oltre a una maggiore espandibilità. Per chi è lì fuori pronto a catturare le storie di ogni giorno, o per i vlogger in cerca di un’ispirazione più creativa, le funzioni intelligenti integrate e i diversi template video consentono a chiunque di creare contenuti professionali e coinvolgenti. Chiunque può girare un video, ma Pocket 2 aiuta a farlo da professionisti, portando le abilità narrative a un livello tutto nuovo.”

Piccola fotocamera, grande differenza.

Nelle avventure quotidiane o in una meritata vacanza, DJI Pocket 2, come dice il nome stesso, si infila facilmente in tasca, diventando il compagno ideale da portare ovunque. Con un peso di soli 117 grammi e una durata della batteria fino a 140 minuti, DJI Pocket 2 è tutto ciò che serve per immortalare i momenti speciali, senza pesi.

Piccolo e potente, il sensore ingrandito a 1/1,7” cattura immagini di qualità migliorata. L’ampio obiettivo 20 mm f/1,8 definisce un risultato cinematografico illuminato e ampio, perfetto per ogni paesaggio o per i vlog. Le fotografie vengono scattate a 16 MP o 64 MP con alta risoluzione, mentre la risoluzione video, fino a 4K/60 fps a 100 Mbps, acquisisce dettagli straordinari. È stata aggiunta la nuova funzionalità HDR , per girare video dai colori sorprendenti1. DJI Pocket 2 offre anche la funzione zoom 8x, per avvicinarsi al soggetto senza fare nemmeno un passo. La messa a fuoco automatica è stata rivisitata usando la soluzione ibrida Hybrid 2.0 AF, che combina rilevamento di fase e contrasto per aumentare velocità e accuratezza.

Esperienza audio immersiva.

Proprio come la qualità delle immagini, drasticamente migliorata, una completa rielaborazione del sistema audio assicura un suono degno dei grandi filmati. L’esclusivo sistema DJI Matrix Stereo è dotato di quattro microfoni, strategicamente posizionati lontano dall’impugnatura di DJI Pocket 2 e dalla mano che la sostiene, per catturare un’esperienza audio immersiva che farà rivivere il momento.

L’audio direzionale ottimizza la registrazione del suono lasciando che i microfoni acquisiscano il maggior numero di dettagli possibile, con la funzione SoundTrack che modula l’audio in base alla direzione della fotocamera, mentre la funzione Audio Zoom restringe il campo sonoro quando la fotocamera ingrandisce l’immagine ripresa. Per un’ulteriore scrematura del suono da rumori indesiderati, il parabrezza opzionale aiuta ad acquisire un audio pulito nelle riprese in ambienti esterni.

DJI Pocket 2 è pronto a tutto grazie alle funzioni intelligenti esclusive e migliorate.

DJI Pocket 2 è facile da usare e semplice da capire. Una gamma di modalità ottimizzate rende la preparazione e la ripresa dei momenti più speciali perfette e veloci. Le novità nel design e nell’esperienza d’uso includono Fast Wake per ricaricare Pocket 2 all’istante, Drop Aware per premunirsi in caso di caduta imminente dello stabilizzatore, e Pause Recording per interrompere rapidamente la registrazione di un video durante l’utilizzo.

Le modalità intelligenti pre-programmate includono:

-Modalità Pro: impostazioni avanzate per il controllo della fotocamera come ISO, velocità dell’otturatore, EV e messa a fuoco.

-ActiveTrack 3.0: seleziona un soggetto e permette a DJI Pocket 2 di mantenerlo automaticamente nell’inquadratura.

-Slow-Motion: cattura la rapidità del mondo in movimenti rallentati, con una velocità massima e una risoluzione di 8x a 1080p.

-Timelapse, Hyperlapse, Motionlapse: gli utenti hanno la possibilità di velocizzare il mondo intorno a loro con i variegati effetti di tre diversi movimenti timelapse. Hyperlapse integra la stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) per un risultato più fluido. Gli utenti hanno la possibilità di salvare le singole immagini separatamente, registrare in formato RAW e usare ActiveTrack 3.0.

Panorami:

-Pano 180°: scatta quattro foto per immagini panoramiche ampliate.

-Pano 3×3: unisce nove immagini per una vista completa e dettagliata.

-Diretta streaming: per riprendere immagini in diretta direttamente su Facebook, YouTube o RTMP.

-Modalità Story: movimenti predefiniti della fotocamera, profili di colore e musica facilitano la scelta di modelli, la registrazione di un momento e la condivisione immediata sui social media.

Nuovi accessori e app mobile dedicata per esplorare ed espandere le possibilità creative.

Un’ampia gamma di accessori è stata ideata per garantire ai creativi l’opportunità di trarre il massimo da DJI Pocket 2, come l’elegante custodia con ricarica, il set di microfoni wireless, la custodia impermeabile, un modulo di controllo più piccolo, il manico estendibile, l’obiettivo grandangolare, il modulo wireless e il sistema di supporto per l’uso con smartphone. Il nuovo design modulare permette di rimuovere la base dell’impugnatura per l’installazione di diversi accessori che espandono il modo di mettere all’opera DJI Pocket: come una base da installare sul microtreppiede, e un’impugnatura multiuso con base treppiede, modulo Wi-Fi e Bluetooth, altoparlante, jack audio 3,5 mm e ricevitore per microfono wireless. DJI Pocket 2 offre ai nuovi utenti o ai creatori di contenuti esperti tutto ciò che serve per catturare filmati che arricchiranno le storie di colore, contesto e significato.

Osmo Pocket è stata la prima fotocamera a utilizzare l’app DJI Mimo, e la tradizione continua con un’interfaccia utente più semplice, funzionalità dedicate e tanto altro. Uno strumento di editing integrato rende la modifica delle immagini e dei video semplice e pronta alla condivisione immediata sui social, mentre il nuovo AI Editor visualizza automaticamente l’anteprima dei filmati, selezionando le parti salienti e creando un breve video. La gestione dei contenuti non è mai stata più semplice, grazie a funzioni come Batch Select, che permette di selezionare, eliminare o scaricare più file in una volta sola.

DJI Pocket 2 è acquistabile su store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati. DJI Pocket 2 è disponibile in due opzioni: con ministick di comando e supporto treppiede al prezzo di €379 e con ministick di comando, supporto treppiede, obiettivo grandangolare, microfono wireless con parabrezza, impugnatura multiuso e microtreppiede al prezzo di €519.