Covid: positive sei suore nel monastero di clausura a Pescara

Sei suore carmelitane che vivono in clausura nel Monastero di Santa Maria del Monte Carmelo, a Pescara sono risultate positive al Covid-19. La struttura ospita in totale 16 suore carmelitane di clausura. Al momento sono tutte trattate sul posto con sorveglianza attiva da parte della Asl, che sta monitorando anche le suore al momento negative. Nel monastero sono state attivate tutte le procedure di sicurezza previste dai protocolli. Della vicenda si sta interessando anche la Diocesi di Pescara, che ha dato la sua disponibilità per eventuali necessità.