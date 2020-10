Coronavirus, il Prof. Pregliasco invita alla calma e assicura: “nella gran parte dei soggetti è una malattia banale”

Le norme restrittive del nuovo Dpcm sono partite da ieri, creando non poco caos in giro per l’Italia, dove in tantissimi stanno manifestando in strada e nelle piazze. Le nuove misure restrittive sono state stabilite dal Governo per fermare la crescita della curva di contagi, cercando di frenare la diffusione del coronavirus in Italia, per evitare scenari tragici e arrivare ad un Natale sereno, da poter trascorrere con famiglie ed amici senza troppi problemi, al contrario di quanto accaduto a Pasqua.

Medici ed esperti sconsigliano quindi di correre al pronto soccorso al primo sintomo, predicando quotidianamente di contattare prima di tutto il medico di base e seguire le sue indicazioni.

“Ad oggi non ci siamo, credo che con una buona appropriatezza nell’uso dei pronto soccorso e dei posti letto tutto questo anche con questo tristissimo Dpcm si possa riuscire a scongiurare qualcosa di peggio. I dati di oggi non sono malvagi in senso assoluto, purtroppo aumenta la percentuale di positivi. Oggi più positivi troviamo più li controlliamo e meno contagiano. Il covid nella gran parte dei soggetti è una malattia banale, che assomiglia all’influenza, un po’ più pesante, bisogna tener conto che per le persone più fragili e le persone più avanti con l’età il covid può essere di particolare rischio. Il buon senso nella continuità dei contatti, questi casi che sono aumentati sono aumentati perchè ci allontaniamo sempre di più dal lockdown e sempre di più ci sono momenti di contatto, è impossibile per la gran parte delle persone risalire a dove è stata l’infezione, la probabilità c’è sempre“, ha spiegato ieri a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara d’Urso il Professor Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano.