Il Premio Nobel per la Fisica 2020 assegnato a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez

Il Premio Nobel per la Fisica 2020 è stato assegnato per metà a Roger Penrose, e l’altra metà a Reinhard Genzel e Andrea Ghez.

Il Nobel premia la scoperta degli oggetti più oscuri e misteriosi dell’universo: i buchi neri.

La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare il Premio a Roger Penrose, Università di Oxford, Regno Unito, “per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria della relatività generale“, e a Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germania e University of California, Berkeley, USA, ed Andrea Ghez, Università della California, Los Angeles, USA, “per la scoperta di un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia“.

“I tre vincitori condividono il premio Nobel per la fisica di quest’anno per le loro scoperte su uno dei fenomeni più esotici dell’universo, il buco nero: Roger Penrose ha dimostrato che la teoria generale della relatività porta alla formazione di buchi neri. Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno scoperto che un oggetto invisibile ed estremamente pesante governa le orbite delle stelle al centro della nostra galassia. Un buco nero supermassiccio è l’unica spiegazione attualmente nota“.