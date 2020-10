Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 10 ottobre: nei prossimi giorni ancora rovesci e temporali sparsi

Il tempo previsto sull’Italia fino al 10 ottobre: il bollettino con le previsioni meteo a cura dell’Aeronautica Militare.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani

Martedì 06/10/20 al Nord: addensamenti compatti sui rilievi alpini, prealpini ed appenninici, con piogge o rovesci sparsi dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dalla serata comparsa di strati bassi in pianura padana.

Centro e Sardegna: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi sulla Toscana centrosettentrionale, in intensificazione serale.

Sud e Sicilia: estesa nuvolosità medio-alta su tutto il meridione, con rovesci o temporali sparsi, in special modo sulle regioni ioniche. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni, con in serata cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature: minime in aumento su Liguria, Toscana settentrionale e regioni meridionali, in diminuzione altrove; massime in diminuzione al sud e sulla coste dell’Abruzzo, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese.

Mercoledì 07/10/20: al mattino addensamenti compatti al nord-est e sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; nubi cumuliformi sparse sulle regioni centrali adriatiche, con locali deboli rovesci; cielo in generale velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta al nord-est e sulle regioni centrali, mentre al sud avremo l’aumento delle nubi cumuliformi sulle regioni adriatiche.

Giovedì 08/10/20: al mattino addensamenti compatti sulle regioni ioniche, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni su Puglia e Calabria.

Venerdì 09/10/20 e sabato 10/10/20. Venerdì: addensamenti compatti su alpi, prealpi, nord-ovest e regioni centrali tirreniche peninsulari, con locali deboli fenomeni, in estensione dal pomeriggio anche al resto delle regioni alpine; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Nella giornata di sabato aumento della nuvolosità compatta e intensificazione dei fenomeni al nord e sulla Toscana; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.