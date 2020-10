Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 21 ottobre: piovaschi e variabilità da Nord a Sud

Il tempo previsto sull’Italia fino al 21 ottobre: il bollettino con le previsioni meteo a cura dell’Aeronautica Militare.

Previsioni Meteo Aeronautica Militare: deboli nevicate e rovesci, il bollettino per domani 16 ottobre

Sabato 17 ottobre al Nord cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni con qualche locale annuvolamento a ridosso dei rilievi alpini e temporanee formazioni nebbiose al primo mattino su Valpadana in successivo diradamento. Nel corso del pomeriggio moderato aumento della nuvolosità con associato qualche debole piovasco.

Centro e Sardegna: nubi sparse su tutte le regioni, localmente compatte su Sardegna occidentale, Lazio, Umbria ed Abruzzo al mattino, con possibili isolati rovesci pomeridiani a ridosso delle aree appenniniche tra Lazio ed Abruzzo. Graduali schiarite nel corso del pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli rovesci associati, più significativi sulla Campania; spesse velature in transito sul restante meridione con temporanei annuvolamenti su Puglia che potranno dar luogo a occasionali piovaschi.

Temperature: minime stazionarie su Lazio, Umbria, Molise, Campania e Puglia centro settentrionale; in lieve aumento su Sardegna centro meridionale ed in generale calo sul resto della penisola. Massime in calo su Piemonte, Marche, e settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia; in aumento su Emilia Romagna, Veneto, Sardegna, Lazio, Campania settentrionale ed aree interne di Abruzzo e Molise; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: occidentali moderati sulle regioni meridionali e centrali adriatiche e localmente forti su Sardegna. Deboli variabili sul resto del paese.

Mari: molto mossi mar di Sardegna e Tirreno centro meridionale con moto ondoso in attenuazione; mossi Adriatico meridionale e Ionio; poco mossi gli altri mari.

Domenica 18 ottobre persistono condizioni di instabilità al sud con deboli fenomeni a carattere sparso. Nubi sparse a tratti intense anche sulle regioni adriatiche centrali ma senza fenomeni di rilievo associati. Prevalenza di schiarite altrove con occasionali annuvolamenti a ridosso dei rilievi. In serata generale miglioramento.

Lunedì 19 ottobre variabilità al sud con qualche annuvolamento più consistente tra bassa Calabria e Sicilia. Prevalenza di bel tempo altrove.

Martedì 20 ottobre condizioni di bel tempo ovunque ma con graduale aumento della copertura nuvolosa al nord ovest associata a locali deboli precipitazioni dalla serata.

Mercoledì 21 ottobre peggioramento atteso al nord in estensione alle regioni centrali tirreniche. Spesse velature sul resto della penisola.