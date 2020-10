Previsioni Meteo Aeronautica Militare: anche domani rovesci e temporali diffusi, il bollettino

Il tempo previsto sull’Italia domani, mercoledì 14 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci sparsi, in generale di debole intensità, tendenti a divenire diffusi in serata sull’Emilia Romagna.

Centro e Sardegna: al mattino molte nubi compatte su regioni tirreniche, Sardegna e Umbria, con rovesci o temporali diffusi, intensi sulla Sardegna; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del Centro. Dal pomeriggio estensione delle nubi compatte e dei fenomeni anche alle regioni adriatiche e successiva intensificazione serale dei fenomeni su quelle tirreniche.

Sud e Sicilia: al mattino addensamenti compatti su Campania, aree interne del Molise, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del meridione. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni sulle regioni ioniche, e contestuale graduale intensificazione dei fenomeni su Campania e aree interne del Molise.

Temperature: minime stazionarie sulle regioni ioniche, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione al Nord, in Toscana e nord Sardegna, in aumento sul resto del paese.