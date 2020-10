Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ancora rovesci e temporali al Nord/Ovest

L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per la giornata di domani, sabato 3 ottobre 2020.

Domani al Nord al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto su Nord-Ovest, regioni alpine ed Emilia, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; estese e spesse velature sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata graduale riduzione della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni su Liguria occidentale e aree pianeggianti del Piemonte, in successiva estensione anche al resto della Pianura padana. In serata nuovi addensamenti consistenti su Alpi, Prealpi e sulla Liguria orientale, con rovesci o temporali diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: al mattino nubi compatte su Sardegna e regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; nubi cumuliformi diffuse sulle regioni adriatiche, con piogge sparse e isolati temporali. Nel corso del pomeriggio generale attenAuzione dei fenomeni sulla Sardegna, dalla sera sul settore peninsulare. Sud e Sicilia: locali addensamenti compatti lungo le aree costiere ioniche con occasionali rovesci o temporali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta su Campania settentrionale e Molise con isolati rovesci o temporali. Temperature: minime in diminuzione su Liguria e aree alpine del Piemonte, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione al Centro-Nord, in aumento sul resto del paese.