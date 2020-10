Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani 31 ottobre nebbia al Nord, velature al Centro/Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 30 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord nubi basse sulla Liguria ed innocui passaggi di nubi alte e sottili sul resto del settentrione; al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento con transito di estese velature dalle prime ore pomeridiane; in serata aumenta la copertura stratiforme su coste tirreniche e Sardegna occidentale. Nottetempo ed al primo mattino riduzioni della visibilità per foschie dense lungo i litorali tirrenici e nelle zone interne peninsulari.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti sulle aree tirreniche, ma in un contesto generalmente asciutto; bel tempo altrove con cielo velato dal Molise, restante territorio campano e lucano e sulla Puglia centrosettentrionale.

Temperature: minime in lieve flessione su Liguria di levante, appennino emiliano-romagnolo e Sardegna occidentale; in rialzo sui rilievi alpini confinali, Trentino-Alto Adige e sui rilievi appenninici centromeridionali; massime in calo sulle zone pianeggianti del Piemonte centromeridionale; in lieve aumento sulla catena alpina, entroterra sardo e sull’appennino centromeridionale.

Venti: deboli settentrionali sulle estreme aree ioniche con residui rinforzi mattutini sul basso salento; deboli variabili sul resto del paese.

Mari: da mosso a molto mosso lo ionio; da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia ed Adriatico centromeridionale; quasi calmo il restante Adriatico e generalmente poco mossi i rimanenti bacini.