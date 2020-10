Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani ancora rovesci diffusi ed intensi al Centro/Nord

Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 5 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto al nord-ovest, con piogge o rovesci diffusi ed intensi, specie su alto Piemonte e sulle regioni centrorientali, e locali temporali su levante ligure e Friuli-Venezia Giulia; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità, a partire dalle regioni più occidentali, con dal pomeriggio ancora residui addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e levante ligure, con deboli piogge o rovesci associati e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: al primo mattino ancora addensamenti compatti su Sardegna e regioni tirreniche , con associati rovesci o temporali diffusi sul settore peninsulare; cielo poco nuvoloso o velato sulle regioni adriatiche. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità compatta, con in serata cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro.

Sud e Sicilia: estese velature su tutto il meridione, tendenti a divenire spesse dal pomeriggio.

Temperature: minime in diminuzione al nord e sulle regioni meridionali, stazionarie su Toscana e Sardegna settentrionale, in aumento sul resto del Paese; massime stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese.