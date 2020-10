Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani cielo sereno con temporanee velature

Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 9 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Domani al Nord: cielo generalmente sereno salvo il transito di temporanee velature. Qualche addensamento più consistente su aree alpine e prealpine centro orientali e su Liguria.

Centro e Sardegna: nubi poco significative in un contesto di cielo per lo più soleggiato.

Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno con qualche velatura in transito sulle aree peninsulari.

Temperature: minime in diminuzione su Sicilia e Calabria; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Massime in lieve calo al nord ovest, in lieve aumento su Abruzzo, Molise e aree interne della Campania; stazionarie altrove.

Venti: moderati settentrionali su Puglia e Calabria ionica; deboli variabili sul resto della penisola.

Mari: molto mosso il mar Ionio con moto ondoso in attenuazione; da poco mossi a localmente mossi gli altri mari.