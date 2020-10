Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani deboli piogge in Piemonte e Liguria

Il tempo previsto sull’Italia domani, mercoledì 21 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: cielo molto nuvoloso al nord ovest, sulle rimanenti aree alpine e prealpine e sulla Toscana con deboli precipitazioni che interesseranno Piemonte e Liguria. Formazione di banchi di nebbia lungo il corso del Po al primo mattino.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti sulla Sardegna orientale ed aree costiere della Toscana con graduale intensificazione della nuvolosità che si estenderà anche ai settori settentrionali di Umbria e Lazio, e condizioni di bel tempo altrove, seppur con transito di innocue velature.

Sud e Sicilia: condizioni stabili con ampio soleggiamento salvo temporanei annuvolamenti poco significativi.

Temperature: minime in rialzo sulla Sardegna e Lombardia; senza variazioni di rilievo sul resto della penisola; massime in tenue calo su Piemonte, in lieve aumento su Sardegna, rilievi alpini centro orientali e dorsale appenninica.

Venti: da deboli a moderati sudorientali sulla Sardegna; deboli settentrionali sulle aree ioniche e di direzione variabile altrove.

Mari: da mossi a molto mossi il mar e canale di Sardegna; mossi Ligure, Ionio, Tirreno settentrionale, Tirreno centro meridionale settore ovest. Da poco mosso a mosso lo stretto di Sicilia; poco mossi i restanti bacini.