Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani forti temporali da Nord a Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, giovedì 15 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci, da sparsi a diffusi, e nevicate su Alpi e prealpi, oltre i 1500 metri.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte su tutto il centro, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi al primo mattino, in attenuazione dal pomeriggio sulle regioni adriatiche.

Sud e Sicilia: al mattino molte nubi compatte sulle regioni tirreniche ed estesa nuvolosita’ cumuliforme su quelle adriatiche, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni anche su Puglia salentina e Calabria ionica, in successiva attenuazione serale su quest’ultima.

Temperature: minime in aumento su Veneto, regioni centrali peninsulari ed al sud, in diminuzione sul resto del paese; massime in aumento al nord-ovest, Lombardia, e sulle regioni ioniche, in diminuzione sul resto del paese.

Venti: forti con raffiche di burrasca o burrasca forte, dai quadranti meridionali, al sud e lungo le aree costiere adriatiche; deboli variabili sul resto del paese.

Mari: da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna; generalmente molto mossi i restanti mari.