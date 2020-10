Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani maltempo al Centro/Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, mercoledì 7 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Nord: annuvolamenti compatti sulle aree alpine centro occidentali, triveneto e romagna con associate deboli precipitazioni, nevose oltre i 1800 metri al mattino, anche a carattere di rovescio lungo le are costiere adriatiche, in miglioramento dal pomeriggio un po’ ovunque; ampie schiarite sulle restanti aree salvo il transito di innocue velature da ovest.

Centro e Sardegna: molte nubi sulle aree tirreniche ed appenniniche con piogge, rovesci e temporali che dalla tarda mattinata si estenderanno anche al versante adriatico; progressivo miglioramento dal pomeriggio a partire dalle aree più settentrionali.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso sull’isola in attesa di velature pomeridiane e qualche annuvolamento più consistente a fine giornata sulla costiera tirrenica; iniziale nuvolosità compatta sulle regioni occidentali con piovaschi al primo mattino sulla campania ma con successivo veloce coinvolgimento anche del resto del meridione peninsulare e lieve intensificazione dei fenomeni; dalla serata attese parziali schiarite ad eccezione di qualche persistenza di fenomeni sulla calabria meridionale. Un po’ su tutte le regioni peninsulari.

Temperature: minime in aumento al centro-sud, in diminuzione sulle regioni ioniche, stazionarie su Valle D’Aosta, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Campania e Molise; massime in rialzo su nord-ovest e settore prealpino, Emilia, Appennino toscano e Sardegna, in flessione al sud, senza variazioni di rilievo al centro e sulla Sicilia.