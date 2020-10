Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani peggioramento al Centro/Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 27 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso su Lombardia ed Emilia Romagna occidentale e coperto sul Nord-Est con residue deboli precipitazioni associate che sul Friuli Venezia Giulia risulteranno ancora localmente consistenti. Atteso un deciso miglioramento pomeridiano con cessazione dei fenomeni e ampie schiarite. Poco nuvoloso sul resto del settentrione, salvo qualche addensamento nuvoloso più consistente sulla Valle d’Aosta.

Centro e Sardegna: addensamenti nuvolosi compatti su regioni tirreniche peninsulari, Umbria e restanti aree appenniniche con deboli rovesci sparsi, specie sull’alta Toscana. Velature anche spesse sulle rimanenti zone delle regioni adriatiche. Molte nubi anche sull’isola con rovesci e temporali sparsi sul settore occidentale in temporanea attenuazione mattutina e successiva moderata intensificazione pomeridiana sulle aree centro-settentrionali.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su gran parte delle regioni con fenomeni anche a carattere di rovescio e temporale che su Campania e Sicilia risulteranno localmente intensi. Parziale miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite su Sicilia meridionale, Calabria ionica, Puglia centro-settentrionale e alta Campania, mentre persisteranno ancora molte nubi con fenomeni diffusi sulle aree costiere tirreniche tra Calabria e Sicilia.

Temperature: minime in diminuzione al Nord, in Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio; in lieve aumento su Abruzzo, Campania, Molise e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove. Massime stazionarie su Piemonte centro meridionale e aree ioniche; in generale flessione sul resto del paese.