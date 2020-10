Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani piogge al Centro/Nord, nubi in aumento al Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 23 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: cielo velato sull’Emilia-Romagna; nuvolosità diffusa sulle altre regioni e sull’Appennino emiliano-romagnolo con precipitazioni deboli ma diffuse su nord-ovest, più intense sulla Lombardia settentrionale, in estensione diurna alle restanti zone; nevicate oltre i 2300 metri sui rilievi di confine occidentali.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti su Sardegna orientale, Umbria settentrionale e Toscana con piogge e rovesci associati su quest’ultima, dapprima sul settore appennino e poi su tutta la regione; velature estese sul restante settore in un contesto prettamente asciutto.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento mattutino seguito da un graduale aumento della nuvolosità alta su tutte le regioni.

Temperature: minime in aumento su pianura padana, centro e Sicilia interna, stazionarie su restanti regioni del nord e del sud e sulle coste abruzzesi; massime in flessione su Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Emilia, in rialzo su Umbria, Marche, Sardegna, aree appenniniche centromeridionali e Sicilia tirrenica; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli variabili, con locali rinforzi meridionali su coste liguri e toscane.

Mari: da mossi a molto mossi Tirreno occidentale e Mar Ligure; mossi mare e canale di Sardegna, tirreno centrale e stretto di Sicilia; calmi o poco mossi i restanti bacini.