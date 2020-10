Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani possibili isolati rovesci pomeridiani

Il tempo previsto sull’Italia domani, sabato 17 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni con qualche locale annuvolamento a ridosso dei rilievi alpini e temporanee formazioni nebbiose al primo mattino sulla Valpadana in successivo diradamento. Nel corso del pomeriggio moderato aumento della nuvolosità con associato qualche debole piovasco.

Centro e Sardegna: nubi sparse su tutte le regioni, localmente compatte su Sardegna occidentale, Lazio, Umbria e Abruzzo al mattino, con possibili isolati rovesci pomeridiani a ridosso delle aree appenniniche tra Lazio e Abruzzo. Graduali schiarite nel corso del pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli rovesci associati, più significativi sulla Campania; spesse velature in transito sul restante meridione con temporanei annuvolamenti sulla Puglia che potranno dar luogo a occasionali piovaschi.

Temperature: minime stazionarie su Lazio, Umbria, Molise, Campania e Puglia centro settentrionale; in lieve aumento su Sardegna centro-meridionale e in generale calo sul resto della penisola. Massime in calo su Piemonte, Marche e settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia; in aumento su Emilia Romagna, Veneto, Sardegna, Lazio, Campania settentrionale e aree interne di Abruzzo e Molise; senza variazioni di rilievo altrove.