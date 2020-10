Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani temporali su Toscana, Sicilia e Calabria

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 6 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: addensamenti compatti sui rilievi alpini, prealpini e appenninici,con piogge o rovesci sparsi dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione. Dalla serata comparsa di strati bassi in pianura padana.

Centro e Sardegna: inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi sulla Toscana centrosettentrionale, in intensificazione serale.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, a tratti consistente, con rovesci o temporali sparsi, su Salento, Calabria ionica e settore settentrionale della Sicilia. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità e attenuazionedei fenomeni, con cielo poco nuvoloso o velato dalla sera.

Temperature: minime in aumento su Liguria, Toscana settentrionale e regioni meridionali, in diminuzione altrove; massime in diminuzione al Sud e sulla coste dell’Abruzzo, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese.

Venti: moderati nordoccidentali su Sardegna e regioni ioniche; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: molto mossi il mar Ligure e stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso il mare di Sardegna; mossi i restanti mari.