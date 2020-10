Le Previsioni Meteo Aeronautica Militare fino al 1° Novembre: rovesci sparsi al Sud, miglioramento nel weekend

Il tempo previsto sull’Italia fino a domenica 1° Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Mercoledì 28 ottobre al Nord prevalenza di spazi soleggiati a parte qualche locale annuvolamento consistente su Valle d’Aosta e rilievi alpini centro-orientali. Formazioni nebbiose al primo mattino lungo il corso del Po in successivo rapido dissolvimento.

Centro e Sardegna: bel tempo con cielo pressoché sereno salvo temporanei addensamenti nuvolosi diurni su regioni adriatiche e Sardegna occidentale.

Sud e Sicilia: schiarite su alta Campania e Sicilia centro-meridionale e annuvolamenti consistenti sul resto del meridione con rovesci sparsi su Puglia, Basilicata, Sicilia tirrenica e Calabria, ma che su quest’ultima risulteranno piu’ diffusi intensi. Generale miglioramento nel corso della serata.

Temperature: minime in aumento su Valle d’Aosta; stazionarie su Piemonte, Liguria, Basilicata e Puglia; in generale calo sul resto della penisola. Massime in flessione su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria; in aumento su Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, areea alpine di Veneto e Friuli Venezia Giulia e sulle due isole maggiori; stazionarie sul restante territorio.

Giovedì 29 molte nubi sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia con possibili deboli piovaschi. Temporanei annuvolamenti estesi su Toscana, Umbria e Sardegna e qualche addensamento più compatto sull’arco alpino. Sul resto del paese transito di nubi sottili e poco significative.

Venerdì 30 si attenua la nuvolosità sull’arco alpino centro-occidentale, mentre sarà più persistente sui rilievi del Triveneto. Ancora molte nubi su Sicilia, Calabria e temporaneamente sulla Toscana, mentre sul resto del paese estese ma innocue velature salvo qualche annuvolamento più consistente sulla Sardegna.

Sabato 31 prevalenza di cielo sereno salvo nebbie mattutine su Valpadana e locali annuvolamenti sulla Sicilia tirrenica e bassa Calabria.

Nessuna variazione attesa nella giornata di domenica 1° Novembre, se non formazioni nebbiose più estese al Nord.