Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nubi basse e nebbie diffuse al Nord, cielo sereno su gran parte del Centro/Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 19 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: nubi basse e nebbie diffuse sulle aree pianeggianti e pedemontane, in parziale dissolvimento durante le ore centrali della giornata; addensamenti più compatti sulla Liguria di levante dove si potranno avere dei locali piovaschi durante le ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità a prevalente evoluzione diurna sul settore tirrenico, con deboli piogge o rovesci sulla Sicilia nordorientale e Calabria centromeridionale in successivo miglioramento.

Temperature: minime in aumento su pianure piemontesi, bassa Lombardia ed Emilia-Romagna, in diminuzione sulla Puglia, stazionarie sulle restanti zone; massime in rialzo su pianura padana occidentale, senza variazioni Altrove.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: calmi o poco mossi.