Previsioni Meteo, arriva l’Anticiclone: 3 giorni di “Ottobrata”, sole e caldo in tutt’Italia

Previsioni Meteo – Breve ottobrata attesa per il corso di questa settimana. Dopo tanto maltempo negli ultimi giorni, in particolare sulle aree settentrionali, e dopo l’ultima perturbazione moderata attesa verso metà settimana, da giovedì 8 e fino a sabato 9, il Mediterraneo centrale e l’Italia dovrebbero essere interessati da un moderato promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, in grado di apportare qualche giornata di stabilità. La temporanea alta pressione inizierebbe a farsi strada sulle regioni settentrionali e del medio Alto Tirreno, già da mercoledì 7, ma sarebbe verso metà settimana che conquisterà tutto il territorio italiano da Nord a Sud. La giornata di giovedì 8 ottobre, quindi, si annuncia la prima ampiamente soleggiata e stabile sulla gran parte delle regioni, salvo una locale, parziale nuvolosità sui rilievi appenninici, sulla Puglia e sulle Alpi, magari con qualche breve scroscio di pioggia sui rilievi centrali calabresi; qualche nube in più, potrebbe interessare anche la Sicilia, soprattutto nord-orientale, il Messinese, dove non sarebbe escluso qualche occasionale breve rovescio. Tanto sole altrove. Tempo stabile ovunque anche per venerdì 9 ottobre, con tanto sono al Centro Sud e sulle isole maggiori, magari un po’ più di nubi al Nord, ma nubi medio alte e innocue sotto l’aspetto delle precipitazioni.

Sole dominante anche per sabato 10, salvo una consueta parziale nuvolosità sugli appennini centro-meridionali e lungo le Alpi, qui, tuttavia, con tendenza a un peggioramento sui settori occidentali, dove sarebbero attesi rovesci e anche locali temporali dal pomeriggio, in particolare tra la Valle d’Aosta e l’Ovest Piemonte. Nella sera di sabato, possibili primi addensamenti e piogge deboli o moderate anche verso la Liguria, l’Est Piemonte e la Lombardia, prodromi questi di un peggioramento più esteso e anche più intenso verso il Nord e la Toscana nel corso di domenica 11. Il bel tempo soleggiato e stabile continuerebbe, ma solo al Centro, eccetto la Toscana, e al Sud, anche per tutta la giornata di domenica. Per questa mini-ottobrata, tra giovedì e sabato prossimi, la temperatura non subirebbe un incremento significativo, in vista di una circolazione prevalentemente settentrionale per tutta la fase anticiclonica. I valori si manterrebbero mediamente nella norma o, per diverse fasi, soprattutto nelle ore serali, notturne e mattutine, anche sotto la norma, con massime mediamente in pianure tra +19 e +23°C e non oltre +25/+26°C, essenzialmente su estremo Sud.