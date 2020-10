Previsioni Meteo, attenzione ai temporali di oggi pomeriggio in Sicilia, a Malta e in Aspromonte

Previsioni Meteo – Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia continua a essere attiva una circolazione settentrionale fresca, ma con aria in afflusso sempre più asciutta, per una crescente alta pressione da Ovest. Il tempo in via generale sarà in prevalenza stabile e anche ampiamente soleggiato, tuttavia non mancheranno nubi irregolari su diverse aree e anche locali addensamenti, in qualche caso associati a rovesci o a qualche temporale. Ciò sarà possibile soprattutto sulle aree estreme meridionali, ove il campo termico nei bassi strati è un po’ più mite, quindi con maggiori contrasti verticali e dove anche i mari sono più caldi, quindi con fornitura di maggiore energia dal basso specie lì dove le correnti portanti nordoccidentali impatteranno in maniera più diretta. Ma vediamo più nel dettaglio il tempo per oggi e le aree a rischio qualche pioggia.

In mattinata, più nubi medio-basse al Nord, soprattutto su Piemonte, alta Lombardia, localmente sulla Liguria, specie di Levante, e tra Centro Nord Veneto e Friuli VG, ma senza fenomeni degni di nota, se non qualcuno localizzato e debole sul Canavese, in alto Piemonte, e un po’ di rovesci più determinati sul Golfo Ligure. Altrove mediamente asciutto. Da segnalare qualche nebbia, in particolare sulle pianure piemontesi, localmente lombarde e su quelle centro settentrionali venete e del Friuli VG. Addensamenti più intensi sul basso Tirreno, di fronte alle coste calabresi meridionali, con rovesci e locali temporali in mare localmente verso il litorale reggino e altri rovesci sparsi sul Messinese, specie su area Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, poi verso San Saba, Messinese nordorientale. Mediamente asciutto altrove al Centro Sud con qualche nebbia nelle vallate appenniniche. Ore pomeridiane con nubi più compatte e maggiori addensamenti tra la Calabria centro meridionale e la Sicilia centro orientale. Su questi settori dell’estremo Sud, saranno possibili rovesci o locali temporali, non a tappeto sulle are circoscritte, certamente più ricorrenti e in forma localizzata; fenomeni che colpiranno anche Malta e il Canale di Sicilia.

Possibili fenomeni più forti su Centro est Sicilia. Qualche rovescio anche su Alpi orientali, specie tra Nord Dolomiti e Alpi Carniche più occidentali e qualche fenomeno ancora su alto Piemonte. Meglio altrove con nubi irregolari a carattere locale, anche qualche addensamento, specie in prossimità dei rilievi, ma tempo mediamente più asciutto. Temperature sempre sotto le medie un po’ ovunque, con minime in pianura sui +5 e +10° al Nord, +8 e +15° al Centro Sud, fino a +17/+18°C tra Calabria e Sicilia; massime mediamente attese tra +18 e +22°C, qualche punta verso i +23/+24°C sempre tra Calabria e Sicilia. Infine i venti, mediamente deboli settentrionali o variabili, moderati con rinforzi da Nord sul basso Adriatico, Puglia, Ionio e sulle coste ioniche calabresi.

