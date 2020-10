Previsioni Meteo, attenzione al 12-13 Ottobre: maltempo estremo al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Continuano aggiornamenti ancora una volta decisamente autunnali per l’inizio della prossima settimana. Modelli pressoché tutti concordi, ma più ostinato quello europeo ECMWF, nel disegnare scenari barici da forte maltempo per gran parte delle nostre regioni. Nelle ultime emissioni odierne, ci sono anche novità relative alla disposizione dell’asse depressionario, insieme naturalmente alla conferma dell’affondo di una possente saccatura nord-atlantica giusto all’indirizzo del Mediterraneo centrale e con annesso vortice depressionario. La novità sarebbe un orientamento ancora più centrale della struttura, con asse depressionario che anziché puntare le Baleari, come mostrato nei precedenti aggiornamenti, punterebbe più direttamente la Sardegna, la Sicilia, il basso Tirreno, con posizionamento proprio in quest’area dell’annesso vortice depressionario.

Naturalmente, un'attività ciclonica piuttosto profonda, praticamente a ridosso delle nostre regioni centro meridionali e, per di più, con irruzione di aria fredda sui settori occidentali dal nostro bacino (attese isoterme fino a + 2°C a 1450 metri circa, penetranti all'altezza della Sardegna) nonchè con i mari meridionali piuttosto caldi, sarebbe da attendersi una fase di maltempo davvero significativa, probabilmente ancora una volta possibile cattivo maltempo su una parte di territorio italiano. Ci riferiamo in questa sede essenzialmente all'inizio settimana prossima, quindi fase 12/13 ottobre, ma con arrivo di primi fronti perturbati già nel corso di domenica 11. Come mostrato nella cartina precipitazioni allegata, elaborata secondo gli ultimissimi dati, piogge, rovesci e temporali potrebbero riguardare in progressione tutta la penisola da Nord a Sud, ma con Focus precipitazioni intense, disseminati su varie aree del territorio, più importanti su quelle meridionali e al Nordest. In particolare, stante l'attuale disposizione delle correnti portanti, temporali intensi potrebbero riguardare la Sicilia Orientale, soprattutto la Calabria ionica del Reggino, poi la Campania, specie centro-meridionale, parte della Lucania e anche la Puglia centro meridionale. Altri Focus maltempo forte probabilmente su alto Adriatico, Venezia Giulia, localmente tra Lazio e Toscana, su Alta Toscana, sul Nord Appennino e tra alto Piemonte e alta Lombardia. Sul resto del paese, piogge e rovesci, ma in forma più irregolare e meno insistenti. Calo termico ovunque con neve in Abruzzo fino a 1400 m e venti forti con tendenza a prevalere da Nordovest verso il 13. La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente la nuova fase di possibile forte maltempo, da domenica e per inizio della prossima settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.