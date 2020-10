Previsioni Meteo, ecco l’Ottobrata: Anticiclone Africano porta caldo super, oltre +30°C al Centro/Sud

Previsioni Meteo – L’Ottobrata arriva anche quest’anno. Con un po’ di ritardo rispetto alla tradizione delle gite fuori porta nelle campagne romane in piena vendemmia con chitarre, nacchere, tamburello, grandi scorte di cibo e vino abbondante. Stavolta arriva nella parte finale del mese, a partire da Mercoledì 21 – Giovedì 22 quando sull’Italia tornerà l’Anticiclone Africano che determinerà un forte aumento delle temperature in tutto il Paese, dopo il clima freddo delle ultime due settimane in cui abbiamo avuto temperature sensibilmente inferiori rispetto alla norma del periodo.

Le correnti meridionali determineranno addensamenti nuvolosi e qualche pioggia sulle Alpi, in modo particolare al Nord/Ovest. Su tutto il Centro/Sud, invece, splenderà il sole per un lungo periodo che andrà dal 20 ad almeno il 25-26 Ottobre. Farà molto caldo soprattutto tra Giovedì 22 e Sabato 24 Ottobre, con picchi di oltre +30°C in tutte le Regioni meridionali e fino a +35°C nella Sicilia sud/orientale.

I modelli delineano uno scenario di caldo e Anticiclone persistente anche per i giorni successivi, e quindi per l’ultima settimana del mese. Ma di quest’eventualità a lungo termine parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo. Intanto prepariamoci a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche e a un aumento delle temperature che nella seconda parte della prossima settimana diventerà davvero molto importante. Gli ultimi giorni con l’ora legale, e quindi con giornate più lunghe e luminose, saranno accompagnati da un caldo quasi estivo su tutte le Regioni del Centro/Sud.