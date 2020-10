Previsioni Meteo, confermata nuova ondata di maltempo nel weekend: i dettagli per Sabato e Domenica

Previsioni Meteo – Le belle giornate soleggiate di questi giorni, portate da un ben strutturato promontorio anticiclonico di estrazione nordafricana, anche con veloce onda calda entro venerdì, continueranno fino a tutto venerdì al Centro Sud, mentre un cambiamento del tempo è atteso sulle aree nordoccidentali proprio nel corso di venerdì. Ma sarà tra sabato e domenica che la circolazione in prevalenza anticiclonica sul Mediterraneo centrale, accuserà il colpo, per via del transito di un moderato cavo depressionario, legato a un ramo secondario del getto subpolare. Per la giornata di Venerdì, l’asse depressionario sarà ancora orientato verso il Golfo di Biscaglia, l’Ovest della Francia e la Spagna e, da quella posizione, riuscirà a infastidire con prime nubi e piogge solo il Nordovest. Successivamente, invece, nel corso di sabato, il cavo instabile andrà trasferendosi verso Est, collocandosi tra le Baleari, il Golfo di Biscaglia, l’alto Tirreno e la Sardegna, con attivazione, in quest’area, anche di una attività ciclonica alle medie quote atmosferiche.

A seguire, le simulazioni prospettano l’avanzata del vortice verso il medio Tirreno, nella notte tra sabato e domenica, poi, entro metà giornata di domenica 25, agirebbe con fulcro in prossimità del medio-basso Tirreno, così come rappresentato nella mappa barica in evidenza.

L’avanzata del vortice da Ovest verso Est e verso Sud, determinerà un peggioramento progressivo un po’ su tutte le regioni, con piogge e locali temporali nella notte su sabato e mattinata di sabato, su Toscana, Levante Ligure, localmente su Abruzzo, Lazio e al Nordest, qui forti sulla Venezia Giulia. Piogge e temporali più intensi anche su Ovest Sardegna. Nel corso di sabato, piogge e rovesci più forti su gran parte del Centro, anche su Emilia Romagna, ancora forti su Friuli Venezia Giulia, specie settori centro meridionali, e fenomeni forti verso sera sul Lazio e anche sulla Campania, specie occidentale. Piogge e rovesci su Sardegna, Veneto, deboli verso Lucania, Centro Nord Puglia e Nord Sicilia la sera. Meglio su Piemonte, Ponente Ligure e Ovest e Nord Lombardia.

Nella notte su domenica 25, e poi nella mattinata del giorno festivo, il maltempo più intenso andrà concentrandosi verso buona parte del Sud, di più su Campania occidentale, Calabria Tirrenica, specie centro settentrionale, e sul Foggiano, poi Salento; piogge anche verso Nord Sicilia, domenica mattina, ancora piogge e rovesci diffusi al Centro, più sparsi e deboli al Nord. Meglio su Sardegna. Nel pomeriggio-sera di domenica, progressivo miglioramento al Centro Sud, salvo rovesci ancora su Calabria tirrenica, andrà peggiorando, invece, specie in serata al Nord, con arrivo di altri temporali forti sulla Liguria di Levante e tra alto Piemonte e alta Lombardia. Nell’immagine precipitazioni di sintesi allegata, abbiamo evidenziato, con colori più scuri, le aree dove nel complesso le piogge potrebbero essere più intense nel corso del fine settimana. Si conferma, anche, il calo progressivo delle temperature, specie entro domenica 25, un po’ su tutto il paese, più apprezzabile al Sud.

