Previsioni Meteo, confermata nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia a partire dal weekend

Previsioni Meteo – Proprio in coincidenza con il prossimo fine settimana potrebbe aprirsi un’altra intensa fase di maltempo per gran parte del nostro paese. Ancora una volta, un tagliente e profondo cavo depressionario nord-atlantico, di matrice subpolare, affonderebbe in senso piuttosto meridiano dapprima verso l’Europa centrale e poi punterebbe con decisione le aree centro-occidentali del nostro bacino. Si prospetterebbe una ennesima configurazione barica cattiva, in termini di incisività del maltempo, come rappresentato nell’immagine in evidenza: alta pressione in sollevamento verso la Gran Bretagna, flusso perturbato instabile e anche relativamente freddo proveniente dal Mare del Nord, Scandinavia, verso la Germania, la Francia e con asse orientato in direzione delle Baleari, Algeria. In conseguenza di un taglio depressionario così incisivo e del riversamento di aria piuttosto fredda a tutte le quote verso la Francia, la Spagna e l’Ovest Bacino, dal Mediterraneo centro meridionale e dal Nord Africa, si solleverebbero immense masse d’aria umida rese particolarmente instabili dalle vorticità annesse al sistema ciclonico e, oltremodo, dai nostri mari caldi e dai rilievi appenninici, alpini e prealpini verso cui esse si scontrerebbero una volta sull’Italia.

Insomma, condizioni per maltempo nuovamente pesante su molte regioni. Allo stato attuale dei dati è ancora presto per valutare al meglio l’intensità delle precipitazioni che si annunciano, tuttavia, nuovamente poderose. In linea di massima, si avrebbe un sabato ancora con tempo mediamente buono al Centro Sud, anche con ampio soleggiamento, salvo un po’ più di nubi nel corso del pomeriggio-sera su Lazio e sulla Sardegna. Tempo già instabile da sabato, invece, sull’alto Tirreno, Toscana, Localmente Liguria, di più su Ovest Piemonte e poi via via verso il resto del Nord, la sera e anche verso il resto della Toscana e sul Nord Sardegna. Il maltempo più forte, però, sarebbe atteso per domenica, poichè arriverebbe una forte perturbazione da Ovest. Già rovesci e temporali forti, la notte su domenica, tra Nord Lazio, Toscana, poi sui settori centro-orientali del Nord tutti e ancora, più irregolari, su Piemonte e Sardegna. Rovesci e temporali anche violenti nel corso di domenica su alto Adriatico, Friuli Venezia Giulia, rovesci e temporali forti anche sul Centro Sud Lazio, aree interne appenniniche centrali e verso la Campania, basso Tirreno in serata.

Piogge e rovesci sparsi sul resto del Nord, meno su Piemonte e Valle d’Aosta e tempo relativamente meglio anche sulla Sardegna, sui settori ionici, del Basso Adriatico e sulla Sicilia, con fenomeni più irregolari e maggiori schiarite. Le temperature, dopo un temporaneo aumento nei prossimi giorni, tornerebbero a calare, nel fine settimana, sulle regioni settentrionali e via via anche verso quelle del medio Tirreno nel corso di domenica. Temperature, invece, in aumento temporaneo sulle aree del medio-basso Adriatico e al Sud, eccetto il Nord della Campania. Il maltempo proseguirebbe anche nei giorni a seguire, probabilmente fino a metà mese, ma sulla prossima settimana daremo proiezioni nei successivi aggiornamenti. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare costantemente in evoluzione del tempo nel medio lungo periodo apportando quotidiani aggiornamenti.