Previsioni Meteo: conferme sul forte maltempo della prossima settimana, farà anche più freddo

Previsioni Meteo – Il quadro modellistico continua a essere abbastanza inequivocabile in riferimento all’evoluzione nel medio-lungo periodo. Lo squarcio depressionario, il secondo piuttosto rilevante in questo ottobre, che si aprirebbe a partire dal prossimo weekend, potrebbe protrarsi per tutta la settimana prossima, come,del resto, già indicazioni abbastanza evidenti erano presenti nelle corse modellistiche degli ultimi 2 giorni. Ancora gli aggiornamenti serali odierni, continuano a confermare questa tendenza, con circolazione depressionaria autunnale sull’Italia per diversi giorni, poiché la saccatura nord-atlantica riuscirebbe a mantenere un collegamento diretto e pressoché continuo con aria più fredda subpolare attraverso canali meridiani sempre attivi. Stando agli ultimi riscontri relativi all’anomalia barica media attesa proprio dal 12 al 17/18 ottobre prossimi, il fulcro depressionario verrebbe visto dal modello europeo mediamente agente tra la Francia centro meridionale, le Baleari, la Sardegna e i nostri bacini tirrenici settentrionali.

Non si tratterebbe di azione frontale incessante, ci sarebbero certamente fasi in cui le vorticità positive potrebbero perdere consistenza, in attesa di altra alimentazione più fredda settentrionale capace di produrne di nuove. Quindi, andrebbero considerate certamente pause inter-frontali con fasi di tempo migliore o comunque con instabilità più debole e localizzata. In linea di massima, però, la parte centro-meridionale europea, compresa l’Italia, rimarrebbe costantemente interessata da una circolazione ciclonica, con alta pressione pressoché inesistente e settimana prettamente autunnale all’insegna di rinforzi di vento, nubi irregolari diffuse e precipitazioni spesso presenti sul nostro territorio, localmente e temporaneamente anche forti. Abbiamo allegato anche un prospetto piogge, sulla base degli ultimissimi dati, piogge che sarebbero presente quasi tutti i giorni e irregolarmente distribuite un po’ su tutto il territorio, tuttavia le aree circoscritte in blu, e ancor più in quelle in blu scuro, sarebbero più costantemente interessate da piogge e temporali e verosimilmente in taluni casi anche di forte intensità. Infine, uno sguardo all’andamento termico, sempre in riferimento alla prossima settimana, con temperatura attesa sotto la norma su gran parte delle regioni centro settentrionali, specie tirreniche e in forma più evidente sulla Sardegna e al Nord Ovest. Temperatura nella norma sul medio Adriatico, sulla Campania e su gran parte della Sicilia; valori solo leggermente sopra la media, sul basso Adriatico, Puglia e sui settori ionici.

