Previsioni Meteo, domani inizia una nuova forte ondata di maltempo: oltre 100mm di pioggia su gran parte d’Italia

Previsioni Meteo – Ancora instabilità irregolare, per oggi, su alcune regioni centro meridionali, con rovesci e temporali sparsi, tuttavia, per oggi, la circolazione depressionaria, da giorni presente sul bacino centrale del Mediterraneo e Centro Nord Europa, subirà una temporanea attenuazione, per via di una rotazione di asse e una minore avvezione di vorticità. Ma già dalle prossime ore notturne e ancora più nel corso di domani, mercoledì 14, un nuovo vortice depressionario dalla Francia, avanzerà progressivamente verso Est, intensificando progressivamente un flusso perturbato occidentale verso gran parte d’Italia. Tra domani e giovedì, si esplicherà un’altra significativa fase di maltempo da Nord a Sud, con rovesci e temporali diffusi, anche locali nubifragi e rischio di qualche dissesto.

In linea generale, i settori maggiormente interessati da fenomeni forti saranno L’Emilia Romagna, la Lombardia meridionale e sud-orientale, l’alto Adriatico in mare, le cose toscane, anche il Nordovest della Sardegna, specie il Sassarese, e poi tutti i settori centro-meridionali appenninici e tirrenici, tra le aree interne toscane sudorientali, Grossetano, gran parte dell’Umbria, Viterbese, Reatino, ma anche gran parte del Lazio, Frusinate, l’Ovest Abruzzo e poi la Campania. Su queste aree saranno possibili rovesci e temporali più diffusi, più frequenti e anche più forti, localmente a carattere di nubifragio e con possibile importante quantità di acqua in unità di tempo ridotta. Attesi mediamente 30/40/60 mm di pioggia in 36/48 ore, ma punte anche di 80/90 mm tra Grossetano sudorientale e la provincia di terni, in Umbria, 90/100 mm sul Reatino; fenomeni ancora più intensi sul Frusinate orientale con 80/100 e fino a 130 mm ai confini con il Molise e stessi mm anche su Isernino occidentale. Accumuli sui 20/40/60 mm diffusi anche in Campania, specie giovedì, fino a 80/100 mm su Nord Casertano, area Matese; 40/60/80 mm su Nordovest/Ovest Beneventano, area Titerno, Valle telesina; 40/50/60 mm diffusi tra Napoletano, Ovest Avellinese e Salernitano, qui fino a 90/100 mm su area capoluogo, Battipaglia e settori centrali della provincia. 40/50/60 mm e fino a 70 mm e oltre sull’Emilia Romagna, sulla Lombardia meridionale, specie Cremonese, Mantovano, e 20/30/40 mm anche sul Veneto e sul Friuli VG, Levante Ligure; fino a 50 mm sulla provincia meridionale del Veronese e sulle coste Sud del Polesine. Fenomeni più irregolari sul resto del Nord, tra Ponente Ligure, Piemonte, resto della Lombardia e sul Trentino Alto Adige. Altrove, al Sud, per domani tempo più variabile o qualche rovescio sul Cosentino. E’ atteso un lieve aumento termico da domani sera e fino a metà giornata di giovedì, per via di correnti sud-occidentali più miti, ma con valori comunque tipici stagionali per le latitudini, in particolare su Sicilia, Calabria, Puglia. Poi, entro giovedì 16, più nubi e temporali anche sul resto del Sud, più intensi sulla Calabria tirrenica, sullo Stretto, tra Reggino e Messinese e su Sud Puglia, tra Brindisino e Salento, localmente anche qui con 20/30/40, fino a 50 mm su Sud Puglia. Sotto l’aspetto termico generale, la nuova fase perturbata sarà caratterizzata da un temporaneo e lieve aumento delle temperature un po’ ovunque, per una componente più meridionale della circolazione, ma l’anomalia continuerà a rimanere leggermente negativa su gran parte del paese, salvo un ritorno a valori pressochè normali su estremo Sud. Da computare locali nevicate sui settori alpini e prealpini, mediamente intorno ai 1500/1700 m, ma localmente anche a 1400 m.

Per monitorare la situazione in tempo reale minuto per minuto consigliamo le pagine del nowcasting: