Previsioni Meteo, il maltempo concede una breve pausa ma non sarà solo sole

Previsioni Meteo – Archiviata anche l’ultima perturbazione di una lunga fase perturbata che ha interessato gran parte dell’Europa centro meridionale, ma in maniera anche funesta molte nostre regioni, l’alta pressione tenta di conquistare il bacino centrale del Mediterraneo e anche l’Italia. Vi riuscirà in parte, nel senso che approfittando di un temporaneo arretramento del flusso instabile nordatlantico verso le alte latitudini e dello scorrimento verso Est dell’ultimo vortice perturbato, riuscirà a ritagliarsi uno spazio sul nostro bacino, ma in forma di promontorio mobile, abbastanza vulnerabile e poco duraturo, perchè in balia di ostinate sacche depressionarie subpolari. Tuttavia, per 48-72 ore, il timido anticiclone riuscirà a portare il bel tempo sull’Italia, anzi con con diverse fasi all’insegna del sole pieno su molti settori, anche se con altri disturbi.

Per domani, infatti, giovedì 8 ottobre, benché si prospetti una giornata all’insegna del sole prevalente su gran parte del paese, ci sono da segnalare correnti settentrionali ancora sostenute, in scorrimento sulla scia del vortice perturbato che oggi ha attraversato l’Italia e in evoluzione verso l’est Europa nonchè lungo il fianco orientale di un’alta pressione in avanzamento da Ovest. Si tratta di correnti piuttosto fresche che comporteranno un apprezzabile calo della temperatura, nell’ordine di 2 o anche 4°C sulle aree del medio-basso Adriatico e meridionali, per giunta in concomitanza con un sensibile aumento della ventilazione settentrionale su questi settori. Altrove un moderato aumento termico nei valori massimi, ma quelli minimi continueranno a rimanere piuttosto freschi e comunque temperature generalmente sotto media al Centro Sud, in media al Nord o poco sopra le massime soltanto sul Piemonte e sui rilievi alpini e pre-alpini.

Per venerdì 9, ancora tanto sole e bel tempo al Centro Sud, in questo caso anche con clima più mite a causa di un leggero aumento delle temperature e per una progressiva diminuzione del vento da nord. Arriveranno, però, più nubi, perlopiù medio-alte, sulle regioni settentrionali, localmente anche con copertura del cielo, tuttavia senza fenomeni associati. Una maggiore nuvolosità è attesa anche sulle coste settentrionali, meridionali e occidentali della Sardegna, ma anche qui innocua. Anche per sabato 10 ottobre, il tempo continuerà a mantenersi in prevalenza asciutto su gran parte del paese, in particolare sulle regioni centro meridionali, insulari e sulle aree adriatiche tutte. Arriveranno, però, primi segnali di un cambiamento, che interverrà in maniera più consistente domenica 11, con primi addensamenti verso l’alto Toscana, associati anche a locali rovesci o a qualche temporale, più nubi su Ovest Piemonte, anche qui con locali rovesci, e nubi decisamente più compatte sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro-orientali, qui con prospettive di piogge o temporali più intensi, in particolare dal pomeriggio e poi la sera. si sabato. Da domenica 11, cesserà la fase anticiclonica per l’incalzare da Nord di una nuova saccatura depressionaria la quale, o, già da domenica, ma ancor più nei giorni a seguire, porterà un nuovo e marcato peggioramento del tempo su tutto il paese.

La redazione di MeteoWeb monitora quotidianamente l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo a portando quotidiani aggiornamenti.

