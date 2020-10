Previsioni Meteo, importanti novità per la prossima settimana: evoluzione clamorosa

Previsioni Meteo – Dobbiamo attenderci un crescendo di alta pressione, nel corso dei prossimi giorni sull’Italia, ma piuttosto graduale, per via di una circolazione settentrionale che persisterebbe ancora fino al 20 circa, sulla scia di una saccatura in lenta evoluzione e assorbimento verso l’Est/Nordest Europa. In termini di instabilità, essa andrebbe via via riducendosi nel weekend, fino a divenire molto settoriale o assente per gli inizi della prossima settimana, tuttavia l’aria fresca si farebbe ancora sentire, specie sulle aree adriatiche, appenniniche e al Sud. Insomma, prossimi giorni con tempo sempre più asciutto sull’Italia, ma ancora con sotto media termica. Nel corso della prossima settimana e verso il weekend 24/25 ottobre, invece, si profila una svolta significativa in termini di circolazione. Mentre sul Mediterraneo centro orientale e sull’Italia centro meridionale, infatti, si andrebbe ulteriormente intensificando un promontorio di alta pressione nordafricano anche con onda calda significativa per il periodo, sul Nord Italia e verso l’alto Tirreno, essenzialmente sulla Toscana, tornerebbe a instaurarsi un flusso umido e instabile oceanico responsabile di un progressivo peggioramento del tempo.

L’azione più intensa legata ai fronti da sudovest, sarebbe computabile tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, ma ancora con rovesci e temporali diffusi verso domenica 26. Tutto il Nord, lo ribadiamo, e gran parte della Toscana sarebbero interessati da rovesci e temporali diffusi, ma forti sulla Liguria, specie di levante, su alto Piemonte, localmente su alta Lombardia e moderati o forti sul Friuli VG e sul Veneto settentrionale. Sul resto del paese, il tempo continuerebbe a rimanere stabile anche per tutto il prossimo fine settimana ma, soprattutto, con possibile caldo fuori stagione. Lungo l’ascendente depressionario che, però, correrebbe abbastanza a Ovest, si instaurerebbe un flusso caldo e secco dal territorio algerino-tunisino, verso il Centro Sud Italia, con isoterme che, stando agli attuali prospetti modellistici, potrebbero raggiungere valori a 1500 m circa, sui +14/+16 o +17°C in Sicilia, significando, al suolo, in una fase autunnale oramai tarda, +28/+29 o persino +30°C. Scenari del tutto opposti tra Nord e Sud, con da una parte ombrelli a portata di mano e temporali, dall’altra bikini e ultima tintarella senz’altro verosimili. La redazione di meteoweb continuerà a monitorare il tempo nel medio-lungo termine, apportando quotidiani aggiornamenti.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: