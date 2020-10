Previsioni Meteo, importanti novità sul tempo di Ognissanti e inizio Novembre

Previsioni Meteo – Ci sono novità nell’evoluzione del tempo nel medio lungo periodo e, più nello specifico, per la festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti. Nelle simulazioni modellistiche dei giorni passati, era computata una buona rimonta anticiclonica su gran parte dell’Europa centro occidentale e settentrionale, tuttavia sulle aree centro-orientali del nostro bacino, l’orientamento prevalente dei forecasts era per una buona persistenza di una moderata circolazione instabile semi-stazionaria, con fulcro principale sui settori ellenici-turchi, ma mediamente incidente anche verso le nostre regioni meridionali. Alla luce degli ultimissimi aggiornamenti, l’aria anticiclonica già prevista su buona parte d’Europa, potrebbe mostrarsi più solida anche su buona parte dell’Italia, limitando l’azione della flebile circolazione instabile sulle aree centro-meridionali del nostro bacino. Si prospetterebbe, quindi, una fase abbastanza lunga, una settimana circa, che potrebbe andare dal 30/31 ottobre e fin verso il 4 e 5 novembre, all’insegna di una prevalente alta pressione anche su buona parte delle nostre regioni e con tempo mediamente asciutto e ampiamente soleggiato, salvo fastidi tipici delle altre pressioni tardo autunnali, quali possibili foschie o nebbie notturne e locali nubi basse.

Secondo il prospetto ultimo del modello europeo ECMWF, il bel tempo, con più certezza, potrebbe interessare le nostre aree centro-settentrionali, in particolare in medio-alto Tirreno, il Nord e anche il medio e alto Adriatico, settori dove l’alta pressione potrebbe mostrarsi più ben strutturata. Condizioni mediamente anticicloni che anche sul medio-basso Adriatico e sulle regioni meridionali, tuttavia su queste aree resta ancora concreta una possibile, maggiore influenza di una circolazione più fresca orientale e, quindi, con maggiori margini per un po’ più di nubi irregolari e qualche occasionale fenomeno, più probabile sulle estreme aree meridionali e ioniche. Insomma, secondo le ultime indicazioni modellistiche, la festività di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti, potrebbero trascorrere all’insegna di un tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte del nostro paese, salvo una maggiore ventilazione, un clima un po’ più fresco e qualche nube in più sulle aree meridionali e localmente anche verso il medio Adriatico. Sotto l’aspetto delle temperature, esse sono attese in aumento e sopra la norma sul medio alto Tirreno, al Nord e sul medio-alto Adriatico; valori nella norma sul medio-basso Adriatico e al Sud, occasionalmente anche un po’ sotto la norma sulle aree Ioniche e su Est Sicilia. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare la tendenza del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.

