Previsioni Meteo Inverno, la tendenza stagionale di AccuWeather: stagione tempestosa nel Mediterraneo con rischio alluvioni al Nord Italia, poca neve sulle Alpi

Arrivano puntuali come ogni anno, le previsioni meteo sull’inverno di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

Europa meridionale

Con il passaggio dall’autunno all’inverno, la principale traiettoria per le tempeste sembra spostarsi verso sud con molte tempeste che si muovono sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo. “Credo che rispetto a quello che abbiamo visto negli altri anni in Spagna, Portogallo e Francia meridionale, sarà molto più tempestoso”, afferma Alan Reppert, meteorologo di AccuWeather dal 2001. Alcune delle grandi città dell’Europa che potrebbero sperimentare condizioni di tempesta in inverno a causa di questo pattern includono Lisbona, Madrid, Barcellona, Nizza, Roma, Atene e Bucarest.

“Avere una traiettoria meridionale delle tempeste a volte durante i mesi invernali avrà dei benefici per Spagna e Portogallo, poiché i mesi invernali rappresentano la loro stagione delle piogge e contribuiscono a riempire le riserve per il resto dell’anno”, dice Tayler Roys, meteorologo di AccuWeather da quasi 10 anni. Tuttavia, questo potrebbe mettere in pericolo vite e proprietà. “Quando si ha una traiettoria delle tempeste sull’Europa meridionale, non sono necessariamente tempeste in veloce movimento” quelle che si sviluppano tipicamente, aggiunge Roys. Le tempeste che si sviluppano sotto questo pattern possono “prendersi tutto il loro tempo per spostarsi dalla Spagna all’Italia, ai Balcani, alla Turchia o all’Ucraina” e possono provocare maggiori danni, spiega Roys. Il lento avanzamento di queste tempeste produrrà un maggior rischio di alluvioni, soprattutto al Nord Italia e nei Balcani occidentali. Sono recenti le disastrose alluvioni provocate tra Nord Italia e Francia meridionale dalla tempesta Alex, che ha causato vittime e gravi danni al territorio.

Nonostante la proiezione di un inverno tempestoso per l’Europa meridionale, questo potrebbe non tradursi in buone notizie per gli amanti della neve. “L’unica cosa che dirò è che le Alpi potrebbero soffrire per la neve quest’anno, soprattutto sul lato italiano”, afferma Roys. L’inverno ha la possibilità di iniziare con neve a dicembre, ma si prevede che le prospettive per la neve diminuiscano a gennaio e febbraio.

La traiettoria delle tempeste prevalentemente meridionale quest’inverno aumenterà il numero di eventi di Bora in Croazia e questo potrebbe beneficiare le stazioni sciistiche del Nord-Est dell’Italia. “Questi venti di Bora sono noti per raggiungere l’intensità da uragano e sono venti che arriveranno dalle Alpi Dinariche all’Italia orientale”, dice Roys. Le precipitazioni potrebbero essere rafforzate sull’Italia orientale a causa dell’aria che si alza sopra le montagne. Mentre le Alpi italiane potrebbero finire con nevicate sotto la norma, i venti di Bora potrebbero causare l’accumulo di neve nelle montagne dell’Italia vicino all’Adriatico.

Isole Britanniche e Nord Europa

Lo scorso inverno, l’area ha visto un numero eccezionalmente alto di tempeste di vento, che hanno sferzato le coste atlantiche con alte onde e venti da uragano. Quest’anno, invece, sarà difficile avere una ripetizione di tutto questo, poiché sarà “un anno meno attivo di quello passato”, afferma Roys. Da gennaio all’inizio di febbraio sarà il periodo più attivo dell’inverno in termini di tempeste di vento, ma tempeste durante il resto della stagione non possono essere escluse del tutto. Le tempeste non frequenti sul Nord Europa porteranno alcune preoccupazioni legate alla siccità mentre ci dirigiamo verso i mesi invernali. “La Francia settentrionale e la Germania, soprattutto occidentale, stanno sperimentando siccità, quindi le condizioni asciutte che ci aspettiamo questo inverno non aiuteranno affatto. In termini di riempire le riserve e portare i fiumi ai livelli normali, questo è il periodo per farlo ma non succederà”, aggiunge Roys.

Est Europa

Lo scorso inverno è stato uno dei più caldi mai registrati per l’Est Europa con pochissime irruzioni artiche e tempeste di neve. Mosca, in particolare, ha registrato circa 8°C sopra la norma da dicembre a febbraio. Questo inverno, invece, non si prevede che si ripeta la stessa storia, anche se non si andrà molto lontano. “A Mosca, sarà più vicino alla norma. Anche se è un anno sopra la norma, sarà molto diverso rispetto all’anno scorso”, afferma Reppert. Lo stesso si può dire per gran parte dell’area, incluse Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia e parti dell’Ucraina. La stagione nel complesso potrebbe registrare temperature leggermente più alte del normale, ma una grande differenza rispetto allo scorso anno è che l’area vedrà periodiche ondate di freddo e insieme alle irruzioni di aria fredda, opportunità di neve. “Anche se parliamo di un inverno più caldo su molte località qui, ci sarà una maggiore minaccia di tempeste invernali”, spiega Roys.