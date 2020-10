Previsioni Meteo, Italia divisa in due: maltempo al Nord, caldo estivo al Sud

Previsioni Meteo – Giornata con tempo molto variegato quella odierna sul nostro paese. Una configurazione barica tale da riuscire a convogliare allo stesso tempo aria umida e instabile verso le nostre regioni più settentrionali, secca e molto calda, per il Centro e soprattutto per il Sud della penisola e per le isole maggiori. Il tutto è mosso da un cavo depressionario in affondo sulla Penisola Iberica il quale va a sollevare masse d’aria umida dal Mediterraneo Occidentale direzionandole verso le nostre regioni settentrionali, ma va a muovere, nel contempo, anche aria molto calda e secca dal territorio algerino-tunisino verso il Mediterraneo centrale e il Centro Sud Italia dove sta arrivando una anomala onda calda fuori stagione. Le conseguenze sul tempo per il nostro paese saranno naturalmente di tipo estremo: sulle regioni settentrionali e in parte anche su quelle centrali, saranno presenti nubi diffuse e anche piogge o temporali associati, peraltro già attivi in queste ore mattutine. Sul resto del paese, sole prevalente e soprattutto con temperature che schizzeranno in alto su valori quasi estivi localmente.

Più nel dettaglio, piogge e rovesci, nella mattinata di oggi, su buona parte del Piemonte, eccetto diversi settori pianeggianti centro meridionali. Piogge e temporali moderati o forti sulla Liguria, in particolare sulla parte di Ponente, tra Imperiese, Savonese e Genovese; altre piogge e locali temporali sulla Lombardia centro occidentale, anche su Milano, nonchè sui settori sud-orientali e settentrionali. Rovesci e locali temporali sull’Emilia Romagna centro-orientale. Nubi Irregolari sul resto del Nord e anche su Sardegna, Toscana, Centro Nord Lazio, localmente Umbria, Nord Marche, ma su questi settori senza conseguenze degne di nota. Sole prevalente sul resto del Centro, al Sud e sulla Sicilia. Nelle ore pomeridiane e serali, maltempo insistente sulla Liguria, questa volta centrale e verso quella di Levante, all’insegna di rovesci e temporali diffusi, temporaneamente anche forti, e altri rovesci e temporali di buona consistenza su alto Piemonte, Centro Nord Lombardia e verso il Trentino soprattutto centro-occidentale. Fenomeni irregolari sulle coste romagnole, della Venezia Giulia e su Est Friuli, piogge e qualche temporale anche su Alta Toscana, fino al Livornese, Lucchese, Pistoiese, e qualcuno occasionale sulle aree interne marchigiane. Continueranno nubi irregolari pressoché innocue sulla Sardegna e sul resto della Toscana, fino al Nord Lazio, Umbria resto delle Marche. Le aree dove dovrebbe piovere di più, sono la Liguria centrale, tra Genovese occidentale e Est Savonese, e tra alta Lombardia e Nordest Piemonte. Su questi settori, entro le 24.00 di oggi sono attesi sui 30/40, fino a 50 mm di pioggia. Sempre sole, bel tempo e tanto caldo altrove al Centro Sud. Le temperature massime sono sopra la norma un po’ ovunque, di 2/3° sulle regioni settentrionali, fino a 6/7°C oltre al Centro Sud. Un rilievo particolare meritano le possibili punte massime sulle aree centro meridionali e soprattutto meridionali, dove potrebbero attestarsi mediamente tra +22 e +25°C, ma punte fino a +27 e +28°C o persino oltre, fino +29°C o a sfiorare i 30°C localmente tra le isole maggiori e la Calabria.

