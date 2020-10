Previsioni Meteo, Italia spaccata in due: maltempo in intensificazione al Nord/Ovest, ondata di caldo estivo al Sud

Previsioni Meteo – Stanno per compiersi due manovre piuttosto importanti nel corso delle prossime 24/36 sul nostro bacino. Da una parte, settori occidentali e settentrionali, avremo un affondo depressionario non eccessivamente ampio, ma piuttosto tagliente, verso la Spagna orientale, Baleari, poi in progressivo trasferimento verso il Golfo del leone e l’alto Tirreno; da un’altra, verso il Mediterraneo centro occidentale, avremo il richiamo, a opera dello stesso cavo d’onda atlantico, di correnti asciutte e molto calde dal territorio algerino-tunisino. La prima manovra, arrecherà un progressivo peggioramento del tempo sulle nostre regioni settentrionali, già da oggi su alcuni settori, ma in maniera più estesa e anche più intensa nel corso di domani; il flusso asciutto nordafricano, invece, comporterà un sensibile aumento termico al Sud e localmente al Centro, con valori massimi quasi estivi.

Entrando più nel dettaglio, più nubi e prime piogge interesseranno già oggi la Liguria, specie centrale, tra Savonese e Genovese, e qualche rovescio su Ovest e Nord Piemonte. Via via i fenomeni, nelle ore serali e soprattutto notturne prossime, andranno intensificandosi su buona parte del Piemonte, sulla Liguria centrale e anche verso l’alta Lombardia, più intensi sulla Liguria. Maltempo nel corso di domani su gran parte della Lombardia, specie centro settentrionale, su Nord e Est Piemonte, ancora sulla Liguria centrale e anche verso quella di Levante e rovesci diffusi sul Trentino Alto Adige, alta Toscana, localmente su Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Previsti accumuli complessivi, entro domani sera, sui 20/30/40 mm tra alto Piemonte e alta Lombardia, 10/15 mm su Centro Est Lombardia, anche a Milano sui 10/15 mm complessivi, e 20/40/60 mm diffusi tra Genovese occidentale e Centro Nord Savonese, ma qui picchi fino anche a 100 mm. Fenomeni più deboli e irregolari sul resto del Nord e alta Toscana. Nel frattempo, al Centro Sud dominerebbe il bel tempo soleggiato e stabile, con temperature in sensibile aumento, fino a valori diffusi sui +22/+25°C in pianura, punte sui +26/+27°C, ma anche estreme verso i +29/+30°C occasionalmente tra Sicilia e Calabria. Da evidenziare anche venti sostenuti sciroccali sul medio e alto Tirreno, coste laziali, Nord Lazio, Toscana e ancora sul Tirreno centro meridionale largo, verso le coste tirreniche sarde, il Canale di Sicilia e la Sicilia occidentale.

