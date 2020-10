Previsioni Meteo, maltempo con piogge e temporali almeno fino al 18-19 Ottobre. La tendenza per la terza decade

Previsioni Meteo – La circolazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, si manterrà mediamente instabile per tutta la settimana in corso. Ci saranno anche fasi di maltempo intenso, quindi di tempo decisamente perturbato più o meno intorno a metà settimana poi, negli altri giorni, si tratterà di instabilità più irregolare localmente più intensa, via via più circoscritta e debole verso il fine settimana. Un po’ di novità ci sono a iniziare dalla terza decade di ottobre. Novità, a dire il vero, non per tutta l’Italia, tuttavia ci sono prospettive di una equa spartizione, del nostro territorio, tra figure anticicloniche e altre più depressionarie. Nella sostanza, si configura una rimonta progressiva di un’altra pressione di matrice nordafricana sui comparti centro occidentali del nostro bacino, mentre su Ovest Europa, o più precisamente tra Atlantico e settori occidentali europei, dovrebbe prevalere una figura depressionaria con fulcro principale tra il Nord della Spagna, l’Oceano orientale e localmente il Golfo di Biscaglia largo, ma con anse cicloniche influenti su buona parte dell’Europa occidentale, localmente anche verso quella centrale e anche verso diverse nostre regioni, soprattutto settentrionali.

In questo prospetto barico medio, le nostre regioni di Nordovest, quelle del Nord in genere e quelle dell’Alto Tirreno, sarebbero più frequentemente esposte al flusso instabile sud-occidentale, quindi con una nuvolosità più ricorrente e, soprattutto, con piogge più frequenti. Naturalmente non si tratterebbe di piogge presenti tutti i giorni, magari a giorni alterni, tuttavia, la fase mediamente autunnale continuerebbe su queste regioni, anzi su alcune, soprattutto sulla Liguria, sull’alta Toscana, sul Nordest Piemonte, sul Nord Lombardia e tra Alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, si prospetterebbero anche alcune fasi all’insegna di piogge moderate o anche forti, quindi con maltempo più pronunciato. Sul resto del paese, il flusso instabile atlantico non riuscirebbe a prendere piede, per via della protezione anticiclonica di matrice nordafricana. Magari qualche addensamento o qualche pioggia potrebbe scappare verso alcuni settori centrali, Nord Sardegna, Nord Lazio, Umbria, Marche, ma si tratterebbe di fenomeni decisamente più irregolari e saltuari. Tempo, con buona probabilità, più asciutto e siccitoso sul resto dell’Italia, in particolare sul medio e basso Adriatico, al Sud, sulla Sicilia e sul Centro Sud della Sardegna. Sotto l’aspetto delle temperature, sono attesi valori in aumento ovunque e anche di 2/4°C sopra media. La redazione di MeteoWeb, continuerà a monitorare l’evoluzione in riferimento all’ultima parte di ottobre, apportando quotidiani aggiornamenti.

