Previsioni Meteo, forte maltempo nella prima parte della prossima settimana

Previsioni Meteo – Come annunciato da diversi giorni, la performance anticiclonica di questa fase ottobrina non avrà vita lunga. Già verso il fine settimana, l’avvento di un cavo depressionario secondario verso i settori centrali del nostro bacino, ne interromperà bruscamente l’azione, apportando un primo peggioramento del tempo all’insegna di rovesci e temporali diffusamente distribuiti sul territorio. Ma si tratterà solo dei prodromi di un maltempo ben più consistente e più duraturo che prenderà piede a iniziare da lunedì 26 e in prosecuzione, con buona probabilità, fino a metà settimana prossima. In questa sede analizzeremo gli aspetti salienti di questo secondo peggioramento. Nemmeno il tempo di fare evolvere a Est il primo cavo instabile del fine settimana e subito, a ruota, se ne presenterà un altro sempre di matrice nordatlantica, in affondo dapprima sulla Francia, già nella notte tra domenica e lunedì, poi in direzione del Mediterraneo centrale.

Si tratterà di una saccatura decisamente più strutturata e profonda, rispetto all’ondulazione appena precedente, e che avrà certamente effetti più perturbati per tutto il nostro paese. Già nel corso della mattinata di lunedì 26, l’asse di saccatura si orienterà verso il Mediterraneo centrale, affondando con anse cicloniche sempre più penetranti fino alle Baleari, Sardegna, Nord Tirreno. Per tutto lunedì, rovesci e temporali riguarderanno diffusamente le regioni settentrionali e quelle tirreniche in genere, più intensi e spesso anche forti su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, localmente su Nord Toscana e verso Alpi e Prealpi centro orientali. Piogge locali anche verso il basso Tirreno entro sera. Nelle ore successive, verso martedì 27, gli effetti del cavo depressionario si amplificheranno ulteriormente, per via della formazione di un vortice ciclonico in prossimità del medio alto Tirreno, poi in graduale evoluzione verso Sud/Sudest. Il maltempo dal Nord andrà accanendosi verso le regioni centro meridionali e al Nordest, con rovesci o temporali anche forti ancora sul Friuli Venezia Giulia, localmente su Emilia Romagna, ma di più sul medio e basso Tirreno, tra Lazio, Campania, Calabria e poi Nord Sicilia. A seguire, tra mercoledì 28 e ancora giovedì 29, il progredire del vortice verso Sudest, comporterà una progressiva concentrazione di nubi e piogge sulle regioni del medio e basso Adriatico e soprattutto verso quelle meridionali, specie dell’estremo Sud, Nord Sicilia e settori ionici. Nel frattempo, migliorerà progressivamente sul medio e alto Tirreno e al Nord, salvo qui ultimi fenomeni al Nordest e Romagna. Prima parte della settimana prossima, insomma, con prospettive di nuove pesante e generale maltempo sull’Italia per la diretta azione di un vortice depressionario proprio a ridosso della penisola, per di più, con nuovo sensibile calo termico, fino a 4/6°C sotto media da Nord a Sud, di più su Sardegna e Sicilia.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: