Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 28: bassa pressione con rovesci e temporali al Sud. Più sole altrove

Previsioni Meteo – Ultima giornata di instabilità su parte del territorio italiano, essenzialmente sulle regioni meridionali. Il minimo depressionario, legato all’ennesima affondo instabile nordatlantico, si è portato oramai sullo Ionio meridionale, di fronte alle coste greche, ma con anse cicloniche interessa ancora in maniera efficace gran parte del Sud Italia, in un contesto di circolazione fresca è instabile settentrionale o orientale. L’instabilità è praticamente cessata, invece, su gran parte delle regioni centro settentrionali, ove la pressione è in progressivo aumento, salvo più nubi irregolari e locali disturbi verso il Medio Adriatico, in particolare verso le coste molisane, ancora con qualche addensamento e deboli residui fenomeni. Ma vediamo il tempo atteso per oggi e fino alle 24.00 prossime.

In mattinata, nuvoloso su gran parte del Sud e sul Nord della Sicilia, con addensamenti e rovesci sparsi, in particolare sulla Calabria, specie settentrionale, Nord Catanzarese, Crotonese, localmente sulle aree meridionali del Cosentino; rovesci e temporali forti sullo Ionio in mare, Specie a largo delle Coste del Crotonese e verso il Golfo di Taranto, e rovesci moderati o forti anche sul Gargano, Nord Puglia. Addensamenti più irregolari e qualche rovescio sparso sul resto della Calabria, soprattutto meridionale, localmente anche sui settori settentrionali e nord-orientali della Sicilia, specie sul Messinese. Nubi irregolari verso il medio Adriatico, in particolare sul Molise, localmente sull’Abruzzo meridionale, ma scarsi fenomeni su questi settori. Locali addensamenti anche sui settori Alpini centro-occidentale, con rischio di deboli piovaschi sull’Ovest della Valle d’Aosta, altrove sole prevalente o poche nubi di tipo medio-alto al Nordest, del tutto innocue.

Nelle ore pomeridiane, i fenomeni al Sud andranno diminuendo, ma ancora rovesci e qualche temporale saranno possibili soprattutto sulla Sicilia settentrionale, specie Messinese, localmente sui settori tirrenici del Reggino e altri irregolari possibili sul Nord Crotonese, aree interne del Cosentino, sullo Ionio in mare, soprattutto largo e verso le coste crotonesi settentrionali fino a quelle meridionali della Lucania. Addensamenti e qualche ultima pioggia anche sul Gargano, occasionalmente sui settori settentrionali della Lucania e sulla Puglia centrale, tempo in prevalenza asciutto sul resto del Sud, salvo nubi irregolari. Bel tempo e ampio soleggiamento sul resto d’Italia o solo qualche nube alta innocua. In serata, ancora persistenza di rovesci o di qualche temporale sulla Calabria tirrenica meridionale e sul Nordest Sicilia, tra il Reggino e il Messinese; addensamenti e qualche rovescio anche sull’Ovest della Valle d’Aosta, bel tempo altrove. Le temperature sono attese più o meno stazionarie sulle regioni centro settentrionali, in calo al Sud, con massime mediamente comprese tra +12 e +20°C, qualche punta localizzata verso i +22°C; minime mediamente tra +4 e +8°C sulle pianure settentrionali, tra +7 e +12°C su quelle centrali e tra +9 e +16°C sulle aree pianeggianti centro meridionali. Venti sostenuti o forti settentiornali, in particolare sui mari, sulle coste centro meridionali e al Sud. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: