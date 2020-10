Previsioni Meteo, nel weekend 17-18 Ottobre nubi irregolari e qualche pioggia residua in un contesto di schiarite

Previsioni Meteo – Fino a tutto il weekend, la circolazione continuerà a essere mediamente instabile e depressionaria sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Via via, però, il nucleo depressionario principale, soprattutto in azione ancora alle medie e alte quote, andrà spostandosi progressivamente verso Est e le vorticità più importanti andranno progressivamente diminuendo. Sono attese, ancora, piogge e rovesci diffusi, anche locali temporali al Centro Sud e su alto Adriatico fino a venerdì 16, poi, via via, nel corso del fine settimana, gli addensamenti e le precipitazioni andranno sempre più localizzandosì con spazi asciutti progressivamente più estesi. La circolazione, tuttavia, continuerà a mantenersi fresca, dapprima dai quadranti occidentali, poi settentrionali, appena il minimo evolverà verso l’ex-Jugoslavia, con temperature che continueranno a porsi sotto la media per tutto il fine settimana. Ma ecco più in dettaglio la previsione per sabato e domenica prossimi.

Previsione meteo per sabato 17 ottobre

Come visibile dalla cartina allegata, più nubi e addensamenti, portati da una circolazione via via più settentrionale, riguarderanno in maniera più diretta le regioni del Medio Adriatico, in particolare l’Est delle Marche, l’Est Abruzzo, il Molise orientale, fino al Nord Gargano; addensamenti ricorrenti anche sul basso Tirreno, tra il Sudovest Lazio, l’Ovest Campania, la Calabria tirrenica e occasionalmente fino al Nordest Sicilia, Messinese. Su tutte queste aree saranno possibili locali rovesci irregolari o anche qualche temporale, tuttavia di intensità minore rispetto ai giorni precedenti. Sul resto del territorio saranno presenti nubi irregolari diffuse, ma fenomeni quasi del tutto assenti e anche con schiarite soleggiate, queste più ampie sulle aree settentrionali e sulle isole maggiori. Temperature un po’ sotto le medie ovunque, venti moderati con locali rinforzi nordoccidentali o occidentali sulle Isole maggiori, sui canali relativi e sul medio-basso Tirreno in mare; venti settentrionali moderati a forti sul Medio Adriatico.

Previsioni meteo per domenica 18 ottobre

Per la giornata festiva di domenica 18, le aree con precipitazioni andranno ulteriormente riducendosi, con addensamenti che resisteranno ancora sul basso Tirreno, Calabria tirrenica, anche verso il Nord Est Sicilia, Messinese, associati a locali rovesci o qualche ultimo temporale, e addensamenti anche sul Crotonese, versante ionico, anche qui con locali rovesci, rari sul Nord Gargano. Suol resto del paese, continuerà una nuvolosità irregolare diffusa, alternata ad ampi spazi soleggiati e a condizioni di tempo mediamente asciutto. Le temperature saranno pressoché stazionarie o in leggera ulteriore diminuzione, soprattutto nei valori minimi e di più sulle aree adriatiche un po’ tutte, per via di una circolazione ancora più settentrionale. Venti in intensificazione da Nord/Nordovest sul medio e basso Adriatico, soprattutto a largo della Puglia e anche sulle coste pugliesi, venti moderati con rinforzi da Nord-Ovest anche sul Mare di Sicilia, deboli o moderati sempre settentrionali altrove.

