Previsioni Meteo, forte ondata di maltempo tra lunedì 26 e mercoledì 28: fino a 200mm di pioggia

Previsioni Meteo – Dopo le piogge di oggi, più diffuse sul territorio e localmente anche forti soprattutto su alcuni settori centrali, il tempo domani concederà una tregua. Il primo moderato cavo d’onda instabile atlantico, evolverà verso l’Est Europa, lasciando al suo seguito cieli più soleggiati in via generale, anche se non mancheranno ultimi addensamenti sul basso Tirreno e localmente sul Centro Nord Appennino, associati a locali residui rovesci. Ma, come già anticipato in altre sedi, la pausa sarà breve, poiché già nel pomeriggio-serata di domani, correnti sud-occidentali introdurranno un altro peggioramento che inizierà a prendere piede soprattutto dalla Liguria, poi via via verso l’alto Piemonte e l’ alta Lombardia. Questo secondo peggioramento, sarà decisamente più intenso e anche più duraturo del primo, poiché sarà provocato da un’ampia e profonda saccatura nord-atlantica che affonderà le sue spire cicloniche proprio sul Mediterraneo centrale e in direzione dell’Italia.

La situazione barica attesa tra lunedì e martedì, in una delle fasi più esasperate di maltempo, vedrebbe, appunto, l’asse di saccatura bene infiltrante sui settori centrali del nostro bacino (immagine barica in evidenza) con imponenti masse d’aria umida e perturbata dai settori occidentali e meridionali verso gran parte dell’Italia, ma in particolare verso le regioni del Nord. Nella mappa fenomeni associata, abbiamo evidenziato, a scala di blu più scuro, i settori maggiormente colpiti, in modo particolare nel corso della giornata di lunedì 26, nella notte sul 27 e ancora per la giornata di martedì, specie prima parte. Rovesci e temporali sono attesi su gran parte del territorio, ma forti o localmente anche violenti, sul Centro Nord della Toscana, sulla Liguria, soprattutto centrale e di Levante, poi sul Centro Nord Piemonte, Centro Nord Lombardia, sui settori alpini e prealpini centro-orientali e sul Friuli. Su tutte queste aree saranno possibili, entro Martedì sera, accumuli mediamente sui 40/70 millimetri, ma su aree localizzate fino a 100-150 mm e persino 200 mm, come su alto Friuli. Fra la giornata di martedì e quella di mercoledì 28 e, il maltempo si sposterà al Centro-Sud, anche qui con rovesci e temporali diffusi, previsti più intensi sulla Campania occidentale, qui fino a 40/70 mm, localmente sul medio-basso Tirreno, sul Sud della Puglia e sullo Ionio il mare. Fenomeni moderati o forti anche su Est Sardegna, qui già nel corso del pomeriggio sera di lunedì 26. Piogge ricorrenti anche sul resto del territorio, ma in forma più irregolare. Le temperature sono previste in progressivo calo dapprima al Nord, poi al Sud, fino a porsi sotto media di 2-4°C un po’ ovunque tra martedì e mercoledì.

