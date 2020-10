Previsioni Meteo, oggi e domani tanto sole sull’Italia ma anche qualche pioggia localizzata

Previsioni Meteo – Il promontorio anticiclonico nordafricano è in progressiva crescita su gran parte del territorio italiano. Il tempo stabile e soleggiato è prevalente ad eccezione delle aree settentrionali e dell’alto Tirreno, localmente anche di alcune aree sarde, dove sono presenti più nubi. L’area di alta pressione si incastra tra due circolazioni depressionarie, una ampia, presente tra Est Oceano e Ovest Europa e un’altra, più circoscritta, sull’Est Mediterraneo, influente tra la Grecia e la Turchia. La circolazione instabile sull’Ovest continente riuscirà minimamente a influenzare anche alcune nostre regioni, appunto quelle settentrionali e dell’alto Tirreno dove arriveranno più nubi. Nubi basse, per correnti umide settentrionali, anche su Sudovest Sardegna, soprattutto Est Cagliaritano, Ogliastra meridionale, occasionalmente sui settori insulari campani. Su tutte queste aree con più nubi, però, le precipitazioni sono e saranno scarse, salvo alcune aree.

Più nello specifico, per la giornata odierna, qualche addensamento più consistente e deboli piogge sparse saranno possibili sulla Liguria centro occidentale, tra Genovese e Savonese, specie aree interne, occasionalmente anche su Sud Piemonte, tra Alessandrino, Cuneese, Astigiano. Locali addensamenti anche su Est e Nord Piemonte, area Ossola, anche qui con rischio di isolati e brevi, deboli fenomeni localizzati. Sul resto del Nord, solo nubi irregolari in prevalenza di tipo medio-alto, innocue e alternate a schiarite, anche ampie, ma anche aree con nubi basse, associate a copertura del cielo più estesa e anche a nebbie o foschie, come il caso, specie per le ore mattutine e fino a quelle centrali, delle pianure venete e di alcuni settori occidentali della Toscana. Sole dominante altrove. Per la giornata di domani, giovedì 22, medesime condizioni di prevalente soleggiamento al Centro Sud, salvo più nubi sulla Sardegna, sulla Toscana e irregolari sulle coste tirreniche e del medio Adriatico. Maggiore nuvolosità al Nord, specie al Nordovest, dove correrà il rischio di qualche pioggia su Piemonte, specie orientale e settentrionale, ma anche sulle Alpi del Torinese; possibili piogge più ricorrenti e magari anche più intense nuovamente sulla Liguria centro occidentale, tra Genovese e Savonese,e ancora su Sudest Piemonte, specie su Alessandrino, Astigiano e Est Cuneese. Nel pomeriggio sera, intensificazione dei fenomeni con rovesci o anche locali temporali su Nord ed Est Piemonte, sulle Alpi del Torinese e temporaneamente fenomeni anche forti sul Genovese, Nordest Savonese. Peggioramento anche sulla Valle d’Aosta tutta e sull’alta Lombardia, anche qui con rovesci e locali temporali. Possibili accumuli fino a 30 mm tra Nordovest Genovese e Nordest Savonese, 10/15, fino a 25 mm anche su Sud Alessandrino, mediamente tra 5/10715 mm tra alto Piemonte, Valle d’Aosta e su Alpi Cozie Nordoccidentali. Temperature in progressivo aumento, specie al Centro Sud e sulle isole, con massime che, nel corso di domani, potranno raggiungere anche i +25/+26° localmente. Valori in aumento anche sulle Alpi, poche variazioni o aumento debole sulle pianure settentrionali.

