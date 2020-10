Previsioni Meteo: oggi sole prevalente e molte nubi, qualche pioggia. Domani nuova ondata di maltempo sulle tirreniche

Previsioni Meteo – La fase di maggiore stabilità sul territorio, benché in un contesto ancora moderatamente depressionario, continua a prevalere, per oggi, salvo disturbi qua e là, tuttavia in qualche caso anche di buona consistenza. L’Italia e il Mediterraneo centrale in genere, si trovano ancora in un moderato cavo depressionario entro il quale scorrono ancora correnti fresche e instabili settentrionali, ma con effetti ai margini del territorio o in forma localizzata, stante una pausa interfrontale. Nella notte prossima, ma già alla sera sul Nord Toscana, e poi nel corso della giornata di domani, a causa di un progredire dell’alta pressione oceanica verso Est, si compirà una accelerazione del “getto” e anche un temporaneo e più tagliente affondo del cavo instabile nordatlantico, entro il quale transiterà un ultimo fronte perturbato responsabile di un peggioramento del tempo su molte regioni, soprattutto centro meridionali, nel corso delle prossime 24-36 ore. Vediamo nel dettaglio il tempo atteso per oggi e quali saranno le aree più colpite dal peggioramento tra la notte e domani, Mercoledì 7 ottobre.

Previsioni per oggi, martedì 6 ottobre

Una maggiore nuvolosità sin dal mattino interesserà i due estremi della penisola, le Alpi e Prealpi in genere, specialmente occidentali, anche il Nord Ovest, l’alto Tirreno, la Toscana e poi i settori meridionali, in primis la Puglia meridionale localmente anche il basso Tirreno, la Calabria e il Nord della Sicilia. Rovesci più significativi in mattinata sulla Puglia meridionale, sul Salento orientale, qui anche con locali temporali. Qualche rovescio locale anche sulle Alpi di confine tra Nord Ovest Piemonte e Valle d’Aosta, occasionali e deboli su centro nord Toscana e sul basso Tirreno, sole prevalente sul resto del territorio. Nelle ore pomeridiane e serali, è atteso un peggioramento più intenso sulle Alpi occidentali, sulla Valle d’Aosta e sul Nord Ovest Piemonte con rovesci sparsi, anche di una certa consistenza sulle Alpi Graie e Pennine più occidentali, qui con neve dalla sera sui 1600/1700 m. Peggioramento anche sul Centro Ovest Toscana, con rovesci e temporale via via più intensi, specie in serata, e in particolare tra la provincia meridionale di Massa Carrara, il Lucchese, anche il Livornese, il Pistoiese e l’Ovest Pisano. Nubi in intensificazione anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, localmente sul Veneto centro orientale, sulla Venezia Giulia e anche sul Friuli, fino all’alto Adriatico, anche qui con piogge e rovesci sparsi in arrivo nel corso della sera. Addensamenti pomeridiani ancora tra la Sicilia orientale, localmente la Calabria e la Puglia meridionale, il Tarantino, con rovesci sparsi e qualche locale temporale. Sul resto dei settori, tempo sempre asciutto e con ampie schiarite. Venti sostenuti mediamente occidentali su alto Tirreno, Toscana, Nord Appennino, sulla Sardegna, sui mari e sui Canali delle isole maggiori e mediamente sui bacini occidentali, localmente anche sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori alpini, specie occidentali. Venti deboli o moderati altrove. Temperature stazionarie, nella norma o spesso sotto la norma.

Previsioni per domani, mercoledì 7 ottobre

Dal centro Europa arriverà un fronte instabile già nella notte, con rovesci e temporali forti sul Centro Nord Toscana, soprattutto sul Fiorentino e verso l’Aretino. Più nubi con rovesci e temporali notturni anche sul Lazio, Verso Nord-Ovest Campania, Casertano, Napoletano e maltempo anche sull’alto Adriatico, soprattutto Venezia Giulia orientale, Triestino, qui con temporali anche forti. Rovesci sparsi lungo tutti i settori alpini, sul Friuli e qualcuno sul Nord della Sardegna, ancora asciutto altrove. Nel corso della mattinata di domani, rovesci e temporali diffusi al Centro Sud, forti sul Lazio interno, localmente anche sui settori meridionali dell’Umbria, su Ovest Abruzzo e forti sulla Campania, soprattutto centro occidentale e in particolare tra Napoletano, Ovest Avellinese e Salernitano. Piogge anche verso il Centro Nord della Puglia, sulla Lucania e rovesci diffusi sulle Marche, fino alla Romagna meridionale e ancora forti sul medio-alto Adriatico in mare. Qualche pioggia sulla Sardegna centro-settentrionale, soprattutto interna, e qualcuna sui settori estremi settentrionali delle Alpi. Più asciutto sul resto del Nord e anche sul resto del Sud, specie tra Centro Sud Calabria, Sicilia, sud Sardegna e anche se estremo Sud Puglia. Nelle ore pomeridiane e serali, le piogge e temporali andranno concentrandosi sul Sud peninsulare, un po’ su tutte le regioni, ma più intense e forti ancora una volta sull’Ovest della Campania, in particolare sul Salernitano, qui con fenomeni localmente anche violenti. Qualche pioggia ancora sul Medio Adriatico, ma qui in progressivo miglioramento, fenomeni assenti o più fiacchi sui settori ionici più meridionali. Qualche rovescio in serata anche verso il Messinese, nel Nord Est della Sicilia, rovesci sulle coste del medio-basso Adriatico, soprattutto pugliesi, localmente molisane, temporali forti sulla Calabria tirrenica, soprattutto sul Cosentino, e altri forti sul Golfo di Taranto Largo, Ionio settentrionale e anche sulla punta Salentina. In prevalenza asciutto altrove. Venti in intensificazione un po’ ovunque, dapprima di Ponente e Libeccio, poi in prevalenza di Maestrale, forti sui bacini occidentali, sulla Sardegna, sui Canali delle isole maggiori e poi forti anche sull’Adriatico, nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in ulteriore diminuzione, sotto media un po’ ovunque.

