Previsioni Meteo, FOCUS sulla nuova ondata di maltempo di Mercoledì 14, Giovedì 15 e Venerdì 16 Ottobre

Previsioni Meteo – L’ampia saccatura depressionaria che sta comportando maltempo sull’Italia dal fine settimana trascorso ed estesa a buona parte dell’Europa centro meridionale, subirà l’apporto, verso metà settimana, di nuova alimentazione fredda e instabile, specie alle medie e alte quote, da altri impulsi perturbati in arrivo dal settore scandinavo. Nel frattempo, per la giornata di domani, martedì 13 ottobre, il tempo tenderà mediamente a migliorare su buona parte del territorio, salvo ancora nubi ed addensamenti sulle regioni meridionali, dove saranno ancora possibili rovesci o locali temporali. Ma attenzione, perché verso mercoledì, un nuovo approfondimento depressionario, questa volta più occidentale, con vortice ciclonico annesso in azione tra la Francia centro-meridionale, il Nord-Ovest della Spagna, le Baleari, la Sardegna e poi l’Alto Tirreno, apporterà un altro sensibile peggioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni, in seno a correnti occidentali.

Il peggioramento interverrà al Nord-Ovest dalla notte su mercoledì 14, con rovesci e temporali tra Piemonte e Liguria, soprattutto centrale, e prime nubi e locali piogge sul Lazio e sulle coste del basso Tirreno, fino all’Ovest della Sicilia. Peggioramento però decisamente più intenso per il corso di mercoledì 14 ottobre, con rovesci e temporali diffusi al Nordovest, lungo tutti i settori tirrenici, dalla Liguria alla Campania e sulla Sardegna, localmente anche di forte intensità. Maltempo forte nella notte su giovedì 15 e poi per giovedì, su gran parte del centro, sull’Emilia-Romagna, fino all’alto Adriatico, Polesine, localmente alle Venezia Giulia. Temporali e anche rischio di nubifragi violenti all’indirizzo del basso Lazio e ancor più della Campania nel corso di giovedì, e poi rovesci e temporali verso un po’ tutto il Sud, anche forti, soprattutto sulle aree tirreniche, Sud Calabria, Messinese. Piogge e rovesci diffusi anche verso buona parte dei settori centro-orientali del Nord. La fase di maltempo si protrarrà anche a tutto venerdì 16 in particolare sulle regioni centrali, anche su Centro Ovest Campania, su alto Adriatico, Romagna e su Centro Sud Veneto. Rovesci sparsi altrove, via via meglio sul resto del paese. In questa seconda fase di maltempo, attesa tra mercoledì 14 e venerdì 16 ottobre, le aree più esposte a precipitazioni più intense o anche temporaneamente violente, saranno il Lazio centro-meridionale, soprattutto la Campania, ma anche il basso Tirreno, la Calabria tirrenica e poi la Romagna, l’alto Adriatico in mare, le coste Sud orientali del Veneto, specie del Polesine. Su questi settori potranno accumularsi diffusamente intorno ai 60-80/100 mm di pioggia ma, come soprattutto nel caso della Campania, fino a 100/150 mm o persino 200 occasionalmente e nuovo rischio dissesti diffusi.

La redazione di MeteoWeb, continuerà a monitorare l’evoluzione in riferimento al prossimo peggioramento di metà settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.

