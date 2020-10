Previsioni Meteo, è un Ottobre di fuoco al Centro/Sud: inizia un lungo periodo di caldo anomalo

Il mese di Ottobre è iniziato con la pesantissima alluvione che la scorsa notte ha provocato 2 morti e 22 dispersi tra Piemonte e Valle d’Aosta, un’ondata di maltempo che ha provocato piogge senza precedenti nella storia al Nord/Ovest dell’Italia mentre al Sud infuria un caldo scirocco, tanto che a Palermo la temperatura ha raggiunto i +38°C. Uno scenario così intenso e anomalo che, però, si ripeterà di frequente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. L’assetto barico in Europa, infatti, determinerà una persistenza di cicloni nei settori nord/occidentali del continente, mentre l’Anticiclone diventerà stazionario sul Mediterraneo centro/orientale, determinando una lunga e continuata anomalia di caldo estivo su tutto il Centro/Sud, dove anche a metà mese avremo temperature di oltre +30°C nelle ore diurne, e si potrà continuare ad andare a mare come in queste ore, mentre gli incendi diventeranno sempre più pericolosi. Il terreno, infatti, è molto arido e il clima rimarrà secco: oltre al gran caldo persistente, infatti, avremo anche una lunga e persistente siccità, con tante giornate di sole come se fossimo ancora in piena estate, alternate a sciroccate accompagnate da forti venti e qualche nube proveniente dal nord Africa, senza precipitazioni degne di nota mentre il maltempo continuerà ad accanirsi sulle Regioni del Nord e in modo particolare sul Nord/Ovest già flagellato dalle alluvioni delle ultime ore. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: