Previsioni Meteo, non solo sole e caldo questa settimana: anche piogge localizzate. I dettagli

Previsioni Meteo – Benchè questa in corso si prospetti una settimana in prevalenza anticiclonica, come già ampiamente illustrato in altre sedi, essa non sarà all’insegna del sole, del caldo e del bel tempo ovunque. Ci saranno aree, limitate, che di sole ne vedranno poco, piuttosto, invece, saranno interessate da una persistente nuvolosità e anche da piogge, in qualche caso insistenti e di buona consistenza. Sarà il caso, soprattutto, della Liguria centrale, più specificamente tra il Savonese e il Genovese, settore che, già da domani, ma di più da mercoledì 21, vedrà una copertura nuvolosa via via più compatta e precipitazionj, dapprima deboli e irregolari, domani, poi più intense, da mercoledì, fino a divenire moderate o temporaneamente forti tra giovedì e venerdì. Entro il fine settimana, quest’area potrà vedere accumuli anche intorno ai 70 mm complessivi. Ciò per via di un flusso umido sudoccidentale, in salita dal Golfo del Leone, verso quello Ligure lungo il dorso alto-pressorio più debole, e responsabile di una condensazione bassa persistente a ridosso dei primi promontori costieri liguri.

Sempre verso venerdì 23, le nubi e le piogge, in seno al medesimo flusso umido da Sudovest, si estenderebbero anche a gran parte del Piemonte, alla Valle d’Aosta e fino all’alta Lombardia, anche su queste aree con piogge e rovesci in intensificazione, come evidenziato nel primo prospetto fenomeni allegato, dettaglio a sinistra. Quindi, settimana con sole e caldo su buona parte del territorio, eccetto la Liguria e, entro venerdì 23, il Nordovest un po’ tutto. Nel fine settimana, poi, la struttura di alta vedrà cedimenti via via più sostanziosi, poichè un nucleo di aria instabile dalla Spagna, avanzerà celermente verso Est, attraversando il nostro territorio dalla Sardegna verso le aree centro meridionali tutte. Piogge e temporali, nel corso di sabato, dalla Liguria verso la Toscana, Emilia Romagna e verso il Centro. Entro sera, maltempo tra Romagna, Marche, Umbria, Sud Toscana, anche Centro Nord Lazio e verso l’Abruzzo; prime nubi e qualche pioggia anche su Ovest Campania, Molise e Gargano. Nella notte e poi nella giornata di domenica 25, i rovesci e i temporali interesseranno tutte le aree adriatiche, dalla Romagna alla Puglia, i settori relativi appenninici e in estensione a tutto il Sud. Migliorerà sul medio e alto Tirreno e sulla Liguria, Emilia, resto del Nord. Le temperature si manterranno oltre la norma un po’ ovunque fino a tutto sabato, benchè in diminuzione rispetto a venerdì 23, giornata più calda in assoluto, poi in progressivo e generale calo da domenica. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per il corso di questa settimana, con quotidiani aggiornamento, specie i riferimento al guasto atteso verso il weekend.

