Previsioni Meteo, rarissimo “doppio Ciclone” sul Nord Italia a metà settimana: provocherà una bomba di maltempo

Previsioni Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi al Nord Italia dopo il maltempo di ieri, soprattutto al Nord/Ovest dove Milano ha raggiunto i +19°C e Torino i +18°C in un contesto soleggiato mentre al Sud è arrivato il fronte freddo che ha determinato piogge sparse e un brusco calo delle temperature. Tra Campania, Basilicata, Calabria e Puglia sono caduti 60mm di pioggia a Lagonegro, 59mm a Tuglie, 56mm a Collepasso, 54mm a Marano di Napoli, 52mm a Fiumefreddo Bruzio, 50mm a Paola, 48mm a Gallipoli, ma soprattutto fa freddo come non accadeva da oltre sei mesi, con Lecce e Cosenza a +15°C in pieno giorno, Caltanissetta addirittura a +12°C, un clima completamente diverso rispetto a quello del weekend in cui al Sud splendeva il sole con cielo sereno.

Nelle prossime ore piogge e temporali continueranno ad interessare il Sud, soprattutto il basso Tirreno in Calabria e Sicilia dove ancora domani, Martedì 13 Ottobre, quando invece al Centro/Nord si alterneranno ampie schiarite e nubi sparse. Attenzione, però, a dopodomani: Mercoledì 14 avremo un nuovo brusco peggioramento dettato da una grande anomalia meteorologica in Europa, un “Doppio Ciclone” nel cuore del continente, tra la Polonia e la Francia, come possiamo osservare dalle immagini sinottiche del modello europeo ECMWF che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Uno di questi due cicloni si posizionerà sul Centro/Nord Italia, incuneandosi nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano e poi stabilizzandosi nel Golfo di Genova. Così avremo forti temporali su tutto il Nord e sulle Regioni tirreniche centrali, mentre al Sud tornerà il libeccio che porterà un po’ di caldo e un clima prevalentemente stabile e soleggiato. La situazione per il Centro/Nord, invece, è particolarmente preoccupante: i fenomeni temporaleschi saranno molto violenti, soprattutto Mercoledì sera su Lazio e Toscana, e Giovedì mattina su tutto il territorio dell’Italia settentrionale. Per monitorare la situazione in tempo reale minuto per minuto consigliamo le pagine del nowcasting: