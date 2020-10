Previsioni Meteo, stiamo vivendo un Ottobre freddo e nei prossimi giorni ne farà ancora di più: fino a -5°C dalle medie

Previsioni Meteo – Avevamo ipotizzato, in nostre tendenza stagionali elaborate in settembre (tendenza ottobre) un possibile decorso per il mese di ottobre, all’insegna di una circolazione mediamente umida e instabile atlantica o nordatlantica con condizioni termiche più o meno nella norma o in diversi casi anche sotto la norma. Ebbene, i primi 10 giorni del nuovo mese, effettivamente sono trascorsi con un andamento termico diffusamente nella norma, ma su molte aree anche sotto la norma. Il riscontro sull’anomalia termica da rianalisi NOAA evidenzia, appunto, per i trascorsi 9 giorni di ottobre, una prima anomalia negativa delle temperature, colorazione a scala di blu, sui settori centro-occidentali del Mediterraneo e mediamente su Europa occidentale. Anomalia più marcata in prossimità della Francia meridionale, con -2/-4°C sotto la media propria del periodo. Ma anomalie diffuse sono presenti anche sulla Spagna, sul Regno Unito, sul Mediterraneo Occidentale fino al Nord Africa, territorio algerino, marocchino, Nord tunisino e anomalie negative anche su diverse regioni italiane. In particolare, temperature sotto la media si sono avute sul Piemonte, sulla Lombardia centro-settentrionale, sulla Toscana, sull’Appennino centrale, anche sul Lazio, sulla Campania e sulla Sardegna. Andamento termico più o meno nella media sul resto del Centro Nord, leggermente sopra media soltanto sulle aree più orientali della Pianura Padana, quindi Romagna, basso Veneto, Polesine, e ancora, magari sopra la media in maniera più pronunciata, sul medio-basso Adriatico e sull’estremo Sud peninsulare, quindi sulla Puglia, sulla Calabria ionica e localmente sulla Sicilia centro-meridionale. Insomma, prima decade del mese con prevalenza di temperature nella norma o anche sotto la norma su diverse regioni.

Ma il trend freddo, per il resto del mese, potrebbe addirittura farsi più pronunciato. Infatti, dal quadro ensemble sempre NOAA, relativo ai prossimi 10 giorni, si evidenzia un prospetto termico oltremodo negativo almeno fino al 20 del mese. La circolazione che potrebbe caratterizzare gran parte dell’Europa centro occidentale, Mediterraneo compreso, dovrebbe essere di tipo ciclonico a matrice sub-polare, quindi con circolazione frequente di aria relativamente fredda. Oltre a una ricorrente instabilità, che riguarderebbe a fasi alterne anche l’Italia con ulteriore apporto di piogge, ci sarebbero temperature frequentemente sotto la media o anche prevalentemente sotto la media. Infatti, il prospetto di massima relativo ai prossimi 10 giorni, computa valori fino a -3/-5°C rispetto alla media su tutta la penisola italiana e diffusamente sull’Europa centro-occidentale. Per di più, sulle aree alpine e pre-alpine, l’anomalia termica potrebbe spingersi anche 6/8°C sotto la norma. Un ottobre, quindi, che si annuncia piuttosto freddo, anzi progressivamente sempre più freddo fino al 20, in decisa controtendenza rispetto agli ultimi anni. In chiave di lettura stagionale, questa tendenza ottobrina a temperature più basse della media, a prescindere da quale possa essere il trend per la terza decade, ancora poco valutabile, potrebbe porre le basi per una circolazione meridiana sempre più netta con l’avanzare della stagione autunnale con prospettive di primi affondi freddi seri e precoci verso anche il Mediterraneo centrale, più probabili in Novembre, sebbene in alternativa a anticicloni più stabilizzanti, ma ugualmente a componente termica piuttosto fredda.