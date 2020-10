Previsioni Meteo Toscana: domani poche nubi al mattino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani parzialmente nuvoloso per nubi medie e alte in mattinata; sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento al centro sud; massime in contenuto aumento con punte di circa 20°C.

Sabato 31 sereno o poco nuvoloso salvo locali foschie e nebbie mattutine nei fondovalle dell’interno. Possibile transito di velature nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in locale calo; massime in aumento con punte intorno ai 20°C (valori di 2-3 gradi superiori alla media).

Domenica 1 parzialmente nuvoloso per nubi basse temporaneamente più consistenti sulle zone settentrionali dove non si escludono locali e brevi pioviggini.

Venti: deboli variabili o in prevalenza sud occidentali lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento e massime in lieve calo.