Previsioni Meteo Toscana: domani banchi di nebbia e foschie nelle vallate

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso con addensamenti temporaneamente più consistenti in prossimità della costa settentrionale e zone di nord-ovest. Banchi di nebbia e foschie nelle vallate più interne in graduale dissolvimento nel corso della mattinata.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi (17-20 gradi in pianura).

Martedì 20 inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti di tipo basso sul nord-ovest e con nebbie e foschie mattutine nelle valli dell’interno. Tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio a partire da ovest.

Venti: deboli meridionali, fino a moderati di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi, fino a divenire mossi al largo e a sud dell’Elba.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Mercoledì 21 generalmente nuvoloso ma con bassa probabilità di deboli e isolate piogge.

Venti: di Scirocco, deboli nell’interno, moderati sulla costa con locali rinforzi.

Mari: poco mossi, fino a mossi i bacini meridionali e al largo.

Temperature: in lieve aumento con massime fino a circa 20°C.